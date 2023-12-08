中市「美麗的蟹逅」藝品　議員批只能縫隙看

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楊典忠表示，位在清水高美濕地遊客中心體驗館的公共藝術作品，作品名稱叫做「美麗的蟹逅」，是不鏽鋼材質立體雕塑品，組合作品經費高達223萬元，管理單位是建設局，高美濕地遊客中心體驗館工程在2017年完工啟用，當時公共藝術作品「美麗的蟹逅」設置在公園翠綠草坪上，
楊典忠指出，去年建設局核准委外廠商經營露營區，把公園內的大草坪用圍籬圍起來，做為營業空間，不僅公園的草坪便營業區域，連公共藝術作品也成為露營區藝術品，民眾只能從圍籬或縫隙中看到螃蟹的蟹螯拍照，令人質疑難道不是遊客中心的貴賓，就無法觀賞公共藝術作品「美麗的蟹逅」嗎？
楊典忠認為，美麗的蟹逅(作品)加夕陽漫漫(露營區)，卻讓公共藝術慢慢看不到了，公共藝術設置的地方，怎麼可以限制一般遊客民眾觀賞拍照，完全喪失公共性與公益性，他要求市府檢討改進。
另，對於美麗的蟹逅公共藝術作品不鏽鋼材質卻生鏽，楊典忠要求，市府在公共建設或附屬設備、公共藝術品，有使用金屬或不鏽鋼材質的部分，都要注意材質證明，並加強督導審查。
市長盧秀燕表示，美麗的蟹逅公共藝術設置在高美濕地遊客中心前面，被圍起來看不到就「太可惜了」。建設局長陳大田表示，市府會協調業者，將公共藝術與行銷高美濕地露營區之間達到雙贏。
建設局表示，當初與業者簽訂OT促參案件，同意其建設圍籬界定露營範疇，對於圍籬遮擋住公共藝術造景，建設局將再協調業者妥善處理，在維護公共藝術與行銷高美濕地的露營區之間取得共識。