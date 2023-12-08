侯友宜拋青年購屋政策　賴競總酸：不如先替文化大學學生降租

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對此，戴瑋姍表示，居住政策需要整體的考量，從小英政府上任以來，不論是透過法令的修訂，或推動直接興辦社會住宅、包租代管社會住宅等政策，就是希望進一步健全民眾的居住需求，現在也有具體的成果，賴清德的政見中，也有延續的政策；反觀侯市長，已經連續兩年，社宅決標戶數為0戶，根本就是嘴上說著居住正義，做得卻是不公不義。
戴瑋姍強調，侯市長從提出重啟服貿、開放中生就業，再到現在的居住政策，顯然就是把年輕人的未來當玩笑。她呼籲侯市長，提出政策要審慎思考，不是用口號包裝騙選票。
此外，張志豪表示，趙少康今批評蔡政府帶頭賣土地炒高房價，殊不知罵到侯友宜，新北市政府近年來所執行的市地重劃數以千公頃計，開發完之後都將土地拿去標售，助長土地漲價，「如果侯市長真的有決心維護青年居住正義，應該把塭仔圳數百公頃的市地重劃區扣除成本後，全數拿來做社會住宅用地，可蓋約上萬戶的社會住宅」。
張志豪批評，侯市長已經連兩年沒有興辦社會住宅，中央在新北市發包的社宅已達1萬戶，超車侯友宜主政的新北市蓋的數量，「侯市長不蓋社宅，反而捨本逐末，建議侯市長不要再被自己的副手暗虧助長土地漲價，興辦社宅才是正解」。
張志豪強調，免頭期款並不是真的免還貸款，而是延到後面再去還，貸款年期拉長，表面上降低每期還款金額，但年輕人整體償還金額反而增加，以本金1500萬，年利率2%試算，貸款從30年延長為40年，總償還金額增加約200萬元，時間拉長、利率波動大、青年還款風險更大，「特別在不是低利率的環境下，會成為壓垮年輕人與金融體系的元凶，2008年金融風暴正是房貸次貸危機所引發」。
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