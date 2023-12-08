侯友宜拋青年購屋政策！免頭期款購屋　1500萬房月付1.9萬就能買

侯友宜拋青年購屋政策　賴競總酸：不如先替文化大學學生降租

▲賴競辦發言人戴瑋姍說，侯市長所提的政見，看似要幫年輕人買房，卻讓年輕人置於更大的還債風險中。（圖／賴競辦提供）
▲賴競辦發言人戴瑋姍說，侯市長所提的政見，看似要幫年輕人買房，卻讓年輕人置於更大的還債風險中。（圖／賴競辦提供）

記者陳佩君／台北報導

針對國民黨總統候選人侯友宜今（8）日所拋青年購屋政見，民進黨總統候選人賴清德競總發言人戴瑋姍表示，侯市長所提的政見，看似要幫年輕人買房，卻讓年輕人置於更大的還債風險中，顯然就是利用聳動口號當政見，實則設置陷阱騙青年，與其講得石破天驚，侯友宜不如先幫文化大學的學生降租金，還比較實在；民進黨發言人張志豪則說，國民黨假裝年輕人能輕鬆買屋，其實是將年輕人置於更大的還債風險中，也有相當可能會導致不肖業者以年輕人為人頭的方式向銀行借低利貸款，繼續支撐高房價市場。

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侯友宜今拋提青年購屋政見，規劃提供給40歲以下青年購屋貸款免付頭期款，貸款額度最高新台幣1500萬元，利息補貼5年。

對此，戴瑋姍表示，居住政策需要整體的考量，從小英政府上任以來，不論是透過法令的修訂，或推動直接興辦社會住宅、包租代管社會住宅等政策，就是希望進一步健全民眾的居住需求，現在也有具體的成果，賴清德的政見中，也有延續的政策；反觀侯市長，已經連續兩年，社宅決標戶數為0戶，根本就是嘴上說著居住正義，做得卻是不公不義。

戴瑋姍強調，侯市長從提出重啟服貿、開放中生就業，再到現在的居住政策，顯然就是把年輕人的未來當玩笑。她呼籲侯市長，提出政策要審慎思考，不是用口號包裝騙選票。

此外，張志豪表示，趙少康今批評蔡政府帶頭賣土地炒高房價，殊不知罵到侯友宜，新北市政府近年來所執行的市地重劃數以千公頃計，開發完之後都將土地拿去標售，助長土地漲價，「如果侯市長真的有決心維護青年居住正義，應該把塭仔圳數百公頃的市地重劃區扣除成本後，全數拿來做社會住宅用地，可蓋約上萬戶的社會住宅」。

張志豪批評，侯市長已經連兩年沒有興辦社會住宅，中央在新北市發包的社宅已達1萬戶，超車侯友宜主政的新北市蓋的數量，「侯市長不蓋社宅，反而捨本逐末，建議侯市長不要再被自己的副手暗虧助長土地漲價，興辦社宅才是正解」。

張志豪強調，免頭期款並不是真的免還貸款，而是延到後面再去還，貸款年期拉長，表面上降低每期還款金額，但年輕人整體償還金額反而增加，以本金1500萬，年利率2%試算，貸款從30年延長為40年，總償還金額增加約200萬元，時間拉長、利率波動大、青年還款風險更大，「特別在不是低利率的環境下，會成為壓垮年輕人與金融體系的元凶，2008年金融風暴正是房貸次貸危機所引發」。

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