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雙12限3天！全家「拿鐵、霜淇淋」35入1212元　單品咖啡19元開喝

▲全家限時3天推出熱賣商品大禮包組合，包括經典拿鐵、私品茶、霜淇淋，共35項商品1212元。（圖／業者提供）
▲全家限時3天推出熱賣商品大禮包組合，包括經典拿鐵、私品茶、霜淇淋，共35項商品1212元。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

歡慶雙12購物節檔期，全家限時3天推出熱賣商品大禮包組合，包括經典拿鐵、私品茶、霜淇淋，共35項商品1212元，相當於65折優惠，寄杯可換到明年12月25日，並且在10天指定日期內，於全家領取包裹時，就能在結帳時免費領取「單品熱美式19元優惠券（原價60元）」；7-11也推APP線上寄杯推出現煮咖啡組合價1212元，美式單杯最低27元起。

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🟡全家

全家雙12推出夯品大禮包，12月11日起至12月13日，APP隨買跨店取「Let’s Café大杯經典拿鐵」×15杯（原價55元）、「私品茶55元系列任選」×10杯、「Fami!ce霜淇淋(不限口味)」×10支（原價49元），合計35樣商品只要 1,212元，等同於65折優惠，每會員限購1組，兌換期限至2024年12月25日。

還有12月13日起至12月17日（限200萬組），以及12月19日至12月23日（限200萬組），網購取件選擇全家門市，領貨即可獲得「單品熱美式19元優惠券（原價60元）」，每人單筆交易限贈5張，數量有限送完為止。

▲全家雙12取件送單品美式19元優惠券。（圖／全家）
▲全家雙12取件送單品美式19元優惠券。（圖／全家）
🟡7-ELEVEN

7-11自12月6日至12月13日期間，在OPEN POINT行動隨時取推出雙12咖啡優惠，多款CITY飲品組合價都是1212元，大杯美式咖啡45杯1212元，換算下來每杯27元、約是6折價。近期剛上市的厚乳拿鐵，乳量增加20%，主打「不苦的拿鐵」，這次就祭出27杯1212元，限量10萬組。

📍APP｜12月6日至12月13日
◾大杯美式咖啡45杯1212元，限量10萬組。

◾厚乳拿鐵27杯1212元，限量10萬組。

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯1212元，限量3萬組。

◾經典純奶茶／純奶青任選35杯1212元，限量3萬組。

◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選20杯1212元，限量3萬組。

▲7-11線上寄杯自12月6日起，開跑「歡慶雙12」優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯自12月6日起，開跑「歡慶雙12」優惠。（圖／業者提供）

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