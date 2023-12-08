雙12限3天！全家「拿鐵、霜淇淋」35入1212元　單品咖啡19元開喝

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全家雙12推出夯品大禮包，12月11日起至12月13日，APP隨買跨店取「Let’s Café大杯經典拿鐵」×15杯（原價55元）、「私品茶55元系列任選」×10杯、「Fami!ce霜淇淋(不限口味)」×10支（原價49元），合計35樣商品只要 1,212元，等同於65折優惠，每會員限購1組，兌換期限至2024年12月25日。
還有12月13日起至12月17日（限200萬組），以及12月19日至12月23日（限200萬組），網購取件選擇全家門市，領貨即可獲得「單品熱美式19元優惠券（原價60元）」，每人單筆交易限贈5張，數量有限送完為止。
🟡7-ELEVEN
7-11自12月6日至12月13日期間，在OPEN POINT行動隨時取推出雙12咖啡優惠，多款CITY飲品組合價都是1212元，大杯美式咖啡45杯1212元，換算下來每杯27元、約是6折價。近期剛上市的厚乳拿鐵，乳量增加20%，主打「不苦的拿鐵」，這次就祭出27杯1212元，限量10萬組。
📍APP｜12月6日至12月13日
◾大杯美式咖啡45杯1212元，限量10萬組。
◾厚乳拿鐵27杯1212元，限量10萬組。
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯1212元，限量3萬組。
◾經典純奶茶／純奶青任選35杯1212元，限量3萬組。
◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選20杯1212元，限量3萬組。