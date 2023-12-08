AI助攻！11月出口翻紅年增3.8%　財部：第4季有望終止跌勢

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就出口主要貨品觀察，11月以資通與視聽產品居成長關鍵引擎，隨電腦及其附屬單元如顯示卡、伺服器等買氣倍增，出口值成長74%至93.7億美元，規模及增幅均創歷年單月最佳，其餘貨類則續呈跌勢，其中電子零組件因供應鏈持續調整庫存，年減3.6%，基本金屬、塑、化產品減逾1成。累計1至11月多數貨品出口呈雙位數衰退，而資通與視聽產品出口規模已跨越歷年全年水準，年增23.1%。
進一步觀察主要市場表現，11月我國對美國、東協、歐洲出口同受資通與視聽產品外銷暢旺挹注，各年增 33.1%、13.8%、1.7%，其中對美國出口值達78.2億美元創新高；對日本、中國大陸與香港則各減11.4%、6.3%。累計1至11月對歐洲出口年增1.8%，是5大市場中唯一正成長者，對陸港出口年減19.1%，占總出口比重35.4%，為近21年來同期最低，對日本、東協、美國出口各減7.8%、7.4%、2.3%。
蔡美娜表示，今年以來，國際景氣受到通膨及高利率的壓抑，且俄烏戰爭未歇、以巴衝突又起，及美中科技爭端等地緣政治風險，加深全球經濟之不確定性，惟隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興科技應用持續擴展，終端產品晶片含量提升，加以供應鏈庫存逐漸回歸正常水位，我國出口可望於第 4季終止跌勢，轉為小幅上升。
主計總處維持看好第4季出口會出現轉折點，到明年第4季會呈現連5季上揚，蔡美娜認為，出口回升態勢趨於明朗，只是主計總處也預估，第4季出口年增率將下滑至2.89%，偏低度成長，整個第4季出口值1150億美元，只比第3季多1億美元，第4季旺季有點涼，情況不如往年，預估12月出口要達到394億美元、年增率10.3%，才能達到主計總處第4季出口預估目標，「這仍有相當挑戰性」，財政部預估，12月出口值在372億至382億美元之間，年增率4%至7%，出口將連續兩個月呈現正成長。