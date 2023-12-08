航運業最慘！上市櫃前3季海外投資獲利近腰斬　但仍創同期第3高

AI助攻！11月出口翻紅年增3.8%　財部：第4季有望終止跌勢

▲財政部今（8）日公布今（2023）年11月出口374.7億美元，年增3.8%，也交出16個月來最好成績單，第4季也有望終止跌勢，但要達主計總處預估目標仍具挑戰。（圖／NOWnews資料照片）
▲財政部今（8）日公布今（2023）年11月出口374.7億美元，年增3.8%，也交出16個月來最好成績單，第4季也有望終止跌勢，但要達主計總處預估目標仍具挑戰。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

財政部今（8）日公布今（2023）年11月出口374.7億美元，年增3.8%，交出16個月來最好成績單，只是低基期因素也帶來擴張作用。財政部表示，若扣除這因素，出口回升幅度不算太大，各貨類表現也參差不齊，外銷景氣朝正向發展，但回升仍屬低緩，且強度、廣度都不足，預估12月出口仍有望連2紅，只是第4季要達到主計總處預估目標1150億美元，12月出口值得有394億美元、年成長10.3%，「這目標仍相當有挑戰性」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部統計處長蔡美娜指出，雖然資通與視聽產品以外貨類的買氣，持續受到全球經濟成長趨緩所牽制，但因人工智慧等新興應用商機明顯推進，加上比較基數降低，11月出口374.7億美元，較上年同月增3.8%；進口276.7億美元，年減14.8%，這是連13個月負成長，主因半導體設備購置大幅下降，加上國際農工原料價格走低所致。而累計1至11月出口年減11.5%、進口減18.7%，財政部預估，今年全年進口將創金融海嘯以來、即14年來最大降幅。

就出口主要貨品觀察，11月以資通與視聽產品居成長關鍵引擎，隨電腦及其附屬單元如顯示卡、伺服器等買氣倍增，出口值成長74%至93.7億美元，規模及增幅均創歷年單月最佳，其餘貨類則續呈跌勢，其中電子零組件因供應鏈持續調整庫存，年減3.6%，基本金屬、塑、化產品減逾1成。累計1至11月多數貨品出口呈雙位數衰退，而資通與視聽產品出口規模已跨越歷年全年水準，年增23.1%。

進一步觀察主要市場表現，11月我國對美國、東協、歐洲出口同受資通與視聽產品外銷暢旺挹注，各年增 33.1%、13.8%、1.7%，其中對美國出口值達78.2億美元創新高；對日本、中國大陸與香港則各減11.4%、6.3%。累計1至11月對歐洲出口年增1.8%，是5大市場中唯一正成長者，對陸港出口年減19.1%，占總出口比重35.4%，為近21年來同期最低，對日本、東協、美國出口各減7.8%、7.4%、2.3%。

蔡美娜表示，今年以來，國際景氣受到通膨及高利率的壓抑，且俄烏戰爭未歇、以巴衝突又起，及美中科技爭端等地緣政治風險，加深全球經濟之不確定性，惟隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興科技應用持續擴展，終端產品晶片含量提升，加以供應鏈庫存逐漸回歸正常水位，我國出口可望於第 4季終止跌勢，轉為小幅上升。

主計總處維持看好第4季出口會出現轉折點，到明年第4季會呈現連5季上揚，蔡美娜認為，出口回升態勢趨於明朗，只是主計總處也預估，第4季出口年增率將下滑至2.89%，偏低度成長，整個第4季出口值1150億美元，只比第3季多1億美元，第4季旺季有點涼，情況不如往年，預估12月出口要達到394億美元、年增率10.3%，才能達到主計總處第4季出口預估目標，「這仍有相當挑戰性」，財政部預估，12月出口值在372億至382億美元之間，年增率4%至7%，出口將連續兩個月呈現正成長。

甜甜價沒了？日圓換匯彈升回0.2236元　換5萬少吃9碗拉麵

沒便宜可撿了嗎？日圓換匯回0.22字頭　專家建議有需求可多換一點

美明年Q3可望啟動降息　專家估美元指數失守100、日圓回升至132

明年美元雙率雙降！股債齊揚的一年　專家估台股高點看18800點　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞