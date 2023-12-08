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「2024台南耶誕跨年」親子活動9日善糖園區登場

▲「2024台南市耶誕跨年系列活動」在善糖文化園區登場，現場有八方傳統藝陣創新藝團的演出（圖／台南市政府提供）
▲「2024台南市耶誕跨年系列活動」在善糖文化園區登場，現場有八方傳統藝陣創新藝團的演出（圖／台南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

繼上周「總爺奇幻童話屋」後，好玩又有趣的「2024台南市耶誕跨年系列活動」親子場於9日下午1點半，甜蜜童樂會在善糖文化園區登場，有小青娃劇團帶來精彩的「金斧頭銀斧頭」，具療癒效果的小丑呀咪讓大小朋友一同嬉遊，以及闖關遊戲、八方傳統藝陣創新藝團的演出，爸爸媽媽快帶家中寶貝一起來共度甜蜜時光。
 
台南市長黃偉哲表示，近年南科相關產業鏈的串聯不斷為台南的經濟發展引進活水及動能，也一併帶動周邊地區發展，善化區居住人口也愈來愈多，因此特別選擇在善化糖廠辦理活動。
 
黃偉哲說明，善糖文化園區裡展示1948年出廠的台糖蒸汽火車，且曾有知名台劇在此拍攝取景，除有團隊用心經營的烘培店外，園區內也有台糖平價美味冰品，而善化糖廠更是全國唯二仍維持運作之一糖廠，每年12月中園區後方就飄散著壓榨甘蔗製糖的濃厚香氣，非常適合全家到此一遊。
 
當天園區內的闖關遊戲區，以耶誕氛圍布置，讓爸爸、媽媽陪伴家裡的小寶貝，一同溫馨熱鬧闖關拿獎品，提早共度耶誕節。現場更安排手作的羊毛氈皂課程(採事前於網路報名)，讓大、小朋友一起歡樂。
 
主辦單位台南市政府新聞處表示，今年耶誕跨年活動安排2場親子、3場大型演唱會。接下演唱會，分別是12月23日在市府西側廣場舉辦耶誕晚會演唱會，12月31日這天新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西側廣場同步辦理跨年晚會，首波藝人卡司將於12/11公布，卡司堅強，請大家拭目以待，誠摯邀請海內外朋友規劃台南耶誕跨年之旅，保證滿載而歸。
 

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▲「2024台南市耶誕跨年系列活動」在善糖文化園區登場，現場有小青蛙劇團的演出（圖／台南市政府提供）
▲「2024台南市耶誕跨年系列活動」在善糖文化園區登場，現場有小青蛙劇團的演出（圖／台南市政府提供）

 
詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。
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