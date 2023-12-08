歐陽靖憶起前夫就害怕！嚴重創傷：排斥新戀情　失婚靠他找回笑容

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她透露小寶貝還小不懂「爸爸」這回事，再過一段時間會和他講，讓他知道為何要去日本玩，假使有天家人們想要互相聯絡也ok，況且他身上流著一半的日本血統，「希望他會講日文、懂那邊的歷史文化」。
歐陽靖枕邊人就是寶貝，大吐苦水：「單親媽媽完全沒有辦法有社交！」不過她心裡是排斥新戀情，說道：「對上一段婚姻餘悸猶存，經歷很高壓那些年，因為住在東京那幾年，環境都高壓有很多負面的想法。」
這些事情都是過往雲煙，歐陽靖已經有寶貝陪她抹去那些不好記憶，重新經歷那些踏過的足跡，也不在乎未來能否再遇到新伴侶，驕傲地說：「我媽媽譚艾珍也是單親媽媽沒再嫁呀！」她坦言，因為當時與前夫交往到婚後，長期處在一個高壓的狀態，就連經營社群都要被控制，近期她才正式不糾結「不想經營流量」這件事。
她為了自己和家人，要正式經營YouTube頻道，或許會再被數字框架？結果她真的放下了，她說：「我這幾年花很多時間，檢討自己害怕經營流量的原因，就是來自前夫壓力，因為他是有70幾萬粉絲的網紅，我靠著自己慢慢剖析，我接下來可以衝刺，照著這個目的前進。」
現在她滿口媽媽經，開口閉口都是愛的寶貝，人生現在最快樂的事，就是和心愛的他一起去旅行，但也笑認：「現在出遊和以前獨旅費用差很多！」不過她做頻道除了賺錢外，有一部分是想鼓勵家長多帶小朋友去旅行，認為不管年紀多小，他們都會記得這些回憶。
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