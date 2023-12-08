從混凝土溝渠到綠帶廊道 新北藤寮坑溝、大窠坑溪水岸生物回歸
新北市政府水利局執行中和藤寮坑溝及泰山大窠坑溪水環境改善工程，經一年的生態調查監測，發現水岸生物近200種，其中包含臺灣特有種八哥及五色鳥，另大窠坑溪也出現臺灣石𩼧、臺灣鬚鱲等臺灣特有魚類；為在三面光混凝土溝渠不可見的景象，可見整體復育情形良好。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府水利局長宋德仁表示，河川環境營造不僅重視工程品質，也關注完工後的成效，因此委託專業生態團隊，進行為期一年的生態調查；發現不僅水清了，生態也更豐富，藤寮坑溝相較於施工前，調查紀錄累積物種數由68種增加到188種；大窠坑溪累積物種數也由67種增加到197種，顯示水環境改善工程完工後，兩處溪流的棲地營造非常成功。
宋德仁說到，藤寮坑溝主要功能為排洪，過去因水質不好且河道上面無任何植栽，是一條光禿禿的三面光混泥土排水溝；近年污水接管率提升，接管戶數已超過120萬戶，水質獲得改善，在不影響排洪狀況下，渠道內營造一個近自然的生態溪流，提供生物棲息空間。
新北市政府水利局說明，除了特有種生物外，還發現花鳳蝶、青鳳蝶、紫紅蜻蜓及善變蜻蜓等昆蟲棲息，鳥類則有金背鳩、大卷尾、白頭翁、紅嘴黑鵯等；此外，藤寮坑溝還出現彰顯生態環境先驅物種的紅冠水雞家族，說明有好棲地才會出沒；而翠鳥、周氏樹蛙、斑龜等也都有紀錄，甚至大窠坑溪還觀測到冬候鳥磯鷸，相信未來還會發現更多的嬌客。