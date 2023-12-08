高雄凱旋夜市停業！突遭掛「笑死！已倒閉」布條 管理方親揭內幕
2013年盛大開幕高雄的凱旋夜市，在今年7月時出現經營權爭議，隨後停業至今，不過近期有民眾路過時，發現夜市已被鐵皮圍住，更被掛上了「哈哈哈！笑死！凱旋夜市已經倒閉」的黃色布條，更稱當地將有新規劃，讓大批在地人開始關心起後續發展，對此，管理公司也出面回應：「未來將保留部分特色夜市，打造現址成為高雄市民朋友休憩的新亮點」。
記者潘毅／綜合報導
凱旋夜市今年7月時報出股東間糾紛，一度鬧上媒體版面，後續夜市也在8月17日後封閉場域並斷電暫停營業。不過近期有民眾在臉書社團《路上觀察學院》上發文分享，發現凱旋夜市原址的鐵皮圍欄上，多了一大塊黃色布條，寫著「哈哈哈！！！笑死！！！凱旋夜市已經倒閉！！！要規劃什麼呢？敬請期待」，讓他不禁開始擔憂「可惜了凱旋夜市，拜託不要是蓋住宅」。
消息引發熱議後，元凱資產公司也表示，目前規劃引進新的經營團隊，將與新團隊合作打造全新園區，而布條是公司委外聘請公關公司做的行銷手段，未來新園區將不會使用舊名，會保留部分特色夜市，並結合假日主題市集、居酒屋、餐酒館、幼兒體適能園區，將現址成為高雄市民朋友休憩的新去處。
高雄市經發局則回應，當地跳蚤市場目前仍持續營業，夜市部分業者正在重新規劃，經發局已要求夜市自治會必須顧及攤商權益，未來持續協助輔導。