國泰貨運訂購6架A350F貨機！2027年起陸續交付 有權額外增購20架
國泰貨運今（8）日宣布，訂購新一代空中巴士A350F型號貨機以滿足機隊的未來需要，為實現成為全球首要以客為先空運服務品牌的願景，邁出重大的一步。國泰已落實訂購六架該型號貨機，並有權再額外增購20架。
記者許若茵／台北報導
國泰集團表示，訂購此款全球技術最先進的貨機，有助進一步鞏固香港的全球第一航空貨運樞紐地位，並為香港、中國內地和世界各地提供更緊密的貨運聯繫。首批貨機將於2027年起陸續交付。
國泰集團行政總裁林紹波表示，「邁向2024 年，集團的重建步伐注入新動力。此項新貨機訂購計劃是我們迎接未來的其中一項重要投資，同時反映國泰對香港國際航空樞紐充滿信心，準備把握三跑道系統啟用帶來的機遇。「此款極具燃油效益的新一代貨機將提供額外的貨運運力，讓集團繼續拓展環球網絡，並協助我們實現可持續發展目標。」新貨機有助香港和中國內地與北美洲、南美洲及歐洲的長途目的地加強聯繫。訂購協議簽訂後，集團未來將合共接收77架新飛機。
空中巴士首席商務總裁及國際總監Christian Scherer指出，「現今空運業界對貨機的要求與日俱增。我們很高興全球頂尖的貨運商國泰作出精明決定，與愈來愈多的知名航空貨運公司一樣，選擇信賴 A350F貨機。」
國泰貨運的貨機機隊現有20架747貨機，包括14架747-8F貨機及6架747-400ERF貨機。除貨機外，國泰貨運亦利用客機腹艙提升運力，透過集團廣泛的客運網絡，運送貨物前往全球約 80 個目的地。國泰集團預計於2025年起陸續接收21架波音777-9寬體客機，預計至2029年底前，集團亦會接收49架空中巴士A320neo及A321neo型號客機。