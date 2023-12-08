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農糧署推8條食米教育主題遊程 提供國人稻田知性之旅

▲農糧署推8條食米教育主題遊程，署長胡忠一陪同學生互動體驗。（圖／農糧署提供）
▲農糧署推8條食米教育主題遊程，署長胡忠一陪同學生互動體驗。（圖／農糧署提供）

記者金武鳯/綜合報導

農糧署致力推廣食米教育外，為滿足國人對國內旅遊行程的期待，結合國內優質稻米產區之地區農會及米糧業者，推出8條寓教於樂的食米教育體驗遊程，邀請食米學園計畫評鑑績優學校-臺中市太平區車籠埔國小實地體驗，由學童們玩得盡興，且頭頭是道的分享心得，見證食米教育系列遊程的豐富多元，並兼具教育意義。

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農糧署表示，食米教育體驗遊程路線遍布全國北中南東各地，非常適合全家大小、全國機關團體或企業員工戶外出遊踏青。此外，學校辦理戶外教學，將教室搬到稻田中，藉由實際農村生活體驗，感受稻作配合節氣時序栽種的農耕智慧，更能落實教學生動多元目標。

尤其，當您漫步稻田中，觀察稻禾鴨如何守護有機稻場生態環境，或在體驗插秧時，感受退後亦是向前的哲理蘊含，並於收割慶豐收時，享受富含人情味的彭湃割稻飯，甚至利用收割後稻草資材堆草垺，也是實踐資源永續概念等。

▲農糧署邀請食米學園計畫評鑑績優學校-臺中市太平區車籠埔國小實地體驗，（圖／農糧署提供)
▲農糧署邀請食米學園計畫評鑑績優學校-臺中市太平區車籠埔國小實地體驗，（圖／農糧署提供)
農糧署長胡忠一表示，8條遍佈全台的食米教育遊程，各具特色，多元又豐富，都能讓遊客在體驗中獲得啟示，寓教於樂。他鼓勵國人多多參與食米教育體驗遊程，懂得選擇在地、優質的米食為自己健康加分，進而了解國產稻米的生產安全流程，更珍惜粒粒皆辛苦的香Q白飯，養成喜愛米飯的飲食聰明選 擇。

今年結合國內優質稻米產區之地區農會及米糧業者，精心規劃8條路線食米教育遊程，遍及臺北市、苗栗縣、臺南市、花蓮 縣等11個縣市，遊程內容包括田間堆草垺，重溫早期農村特殊地景文化，為地球永續資源盡心力。另有稻草工藝DIY，編織獨一無二的紀念品或製作稻草人鉛筆，送禮自用兩相宜。

胡忠一署長說，體驗各式手作米食料理也很有趣，如農夫割稻飯、草仔粿製作、彩色湯圓等，體驗一日農家生活，並深化對國內優質稻米產區的經營模式，以及安全品管流程的認知，感受傳統米食文化及智慧農耕智慧的演進，以親近自然田野風光，創造美好出遊回憶。

歡迎全國機關團體、公司企業、校外教學等預約體驗，挑選喜愛的遊程，來場與眾不同的稻田知性之旅(遊程內容請參閱 農糧署最新消息網址：https://gov.tw/Sf3)。


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