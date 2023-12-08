農糧署推8條食米教育主題遊程 提供國人稻田知性之旅

我是廣告 請繼續往下閱讀
尤其，當您漫步稻田中，觀察稻禾鴨如何守護有機稻場生態環境，或在體驗插秧時，感受退後亦是向前的哲理蘊含，並於收割慶豐收時，享受富含人情味的彭湃割稻飯，甚至利用收割後稻草資材堆草垺，也是實踐資源永續概念等。
農糧署長胡忠一表示，8條遍佈全台的食米教育遊程，各具特色，多元又豐富，都能讓遊客在體驗中獲得啟示，寓教於樂。他鼓勵國人多多參與食米教育體驗遊程，懂得選擇在地、優質的米食為自己健康加分，進而了解國產稻米的生產安全流程，更珍惜粒粒皆辛苦的香Q白飯，養成喜愛米飯的飲食聰明選 擇。
今年結合國內優質稻米產區之地區農會及米糧業者，精心規劃8條路線食米教育遊程，遍及臺北市、苗栗縣、臺南市、花蓮 縣等11個縣市，遊程內容包括田間堆草垺，重溫早期農村特殊地景文化，為地球永續資源盡心力。另有稻草工藝DIY，編織獨一無二的紀念品或製作稻草人鉛筆，送禮自用兩相宜。
胡忠一署長說，體驗各式手作米食料理也很有趣，如農夫割稻飯、草仔粿製作、彩色湯圓等，體驗一日農家生活，並深化對國內優質稻米產區的經營模式，以及安全品管流程的認知，感受傳統米食文化及智慧農耕智慧的演進，以親近自然田野風光，創造美好出遊回憶。
歡迎全國機關團體、公司企業、校外教學等預約體驗，挑選喜愛的遊程，來場與眾不同的稻田知性之旅(遊程內容請參閱 農糧署最新消息網址：https://gov.tw/Sf3)。