雙12全聯「113款買一送一」！麝香葡萄也降價　北海道干貝免40元

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此外，雙12全聯賣場也推出日韓單品甜甜價，包括12月9日至12月17限時降價優惠，「韓國麝香葡萄」原價399元、特惠價359元，期間限定3萬6000盒，果肉清脆，甜度可達16度以上。
12月9日至12月12日，有日本北海道生干貝原價1,599元、特價1212元，下殺76折，每盒31-35顆，每顆40元不到，全台限量1萬4000盒；比利時的荷蘭風牛奶鬆餅單包400g，原價199元、特價169元，充滿奶蛋香且利用直火慢烤香味四溢，搭配鮮奶油、果醬，隨時隨地就有一份儀式感甜點。
【全聯線上購物優惠】
全聯小時達：12月8日起至12月12日單筆消費滿1212元，結帳輸入指定折扣碼【DOUBLE12】，立馬折抵現金120元，還有精選商品買一送一，包括指定牙膏、抽取式衛生紙、廚房紙巾、芽胚白米、油切綠茶等等，吃的用的通通一手包辦。
全聯分批取：12月8日起至12月12日單筆累計消費滿1000元，即可獲得1200福利點，最高享12%回饋，相當於下殺8.8折。此外，OFF COFFEE於12月9日起至12月12日，咖啡30杯組限時降價，再加碼贈送400福利點，單一品項每日限量500組，活動換算價一杯美式不到14元，使用自帶環保杯還能再省5元。
隔日達：12月9日起至12月13日限時5天，單筆消費每滿1500元贈1000福利點。雙12當天12:00-13:00登峰之時，消費滿千即送12%等值福利點，同時加碼大撒122元神券，消費金額滿1212元即可折抵，購物滿額最高享33%回饋。
家樂福則是在12月9日至12月10日，全台量販店／線上購物單筆消費滿2000元、超市/家速配單筆消費滿888元都可獲得消費金額回饋12%折價券，單筆最高可送出5000元，其中量販／超市滿額獲得消費回饋12%折價券，線上購物/家速配滿額消費現折。