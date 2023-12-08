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岸內影視基地與崑大產學合作帶動南部影視能量

▲台南市文化局長謝仕淵(右)、校長李天祥(左)代表簽署產學合作備忘錄，市長黃偉哲 (中)親臨見證（圖／記者張振興攝，2023,12,08）
▲台南市文化局長謝仕淵(右)、校長李天祥(左)代表簽署產學合作備忘錄，市長黃偉哲 (中)親臨見證（圖／記者張振興攝，2023,12,08）

記者張振興/台南報導

以打造台灣影視國家隊為目標的台南「岸內影視基地」，今(8)日上午由台南市文化局長謝仕淵代表與崑山科技大學校長李天祥共同簽署產學合作備忘錄，共同推廣台南在地影視業與學界連結，現場也邀請多位金鐘金馬獎得主等影視界貴賓到場見證，雙方將共同培養影視專業人才，並帶動影視作品的產出及推廣。長黃偉哲

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位於鹽水區的「岸內影視基地」占地33公頃，原是百年歷史的岸內糖廠，曾經拍攝「斯卡羅」、「嘉慶君遊台灣」等膾炙人口戲劇，為台灣首座由中央與地方合作發展之影視基地。以打造影視台灣國家隊為目標，基地內目前有清代漢人市街、日治時期至戰後初期等2座時代場景提供拍攝，自107年起已產出9部電視劇、3部電視節目以及1部電影，目前尚有1部電視劇與1部電影於基地拍攝。其中一部便是視訊系王傳宗老師擔任導演的客語台20週年大戲「星空下的黑潮島嶼」，當日簽約後更強化鏈結產學資源，基地發展能量指日可待。


台南市長黃偉哲表示，崑山科技大學視訊系作為南台灣最具代表性之影視專業系所，師生及系友影視成績傲然且與影視音產業關係緊密，期望此次透過產官學鏈結文化部所投資的國家級影視基地，將創造岸內影視基地攝製動能，深化產業夥伴關係，達到產官學共生榮景。

▲崑大校長李天祥、副校長鐘俊顏與金鐘金馬校友及視訊系畢製團隊在岸內影視基地合影（圖／記者張振興攝，2023,12,08）
▲崑大校長李天祥、副校長鐘俊顏與金鐘金馬校友及視訊系畢製團隊在岸內影視基地合影（圖／記者張振興攝，2023,12,08）
該活動也受到多位貴賓及校友親臨共襄盛舉與支持，包括以「老狐狸」獲得第60屆金馬獎最佳造型設計的王誌成；第44屆金鐘獎迷你劇集導播（演）獎與編劇獎、第14屆台北電影獎最佳劇情長片得主王傳宗；以及視訊系4位校友，包含曾獲台北電影獎、金鐘獎最佳視覺特效獎、今年再以「疫起」獲得第60屆金馬獎最佳視覺效果的嚴振欽；以電影「怪胎》獲得第23屆最佳美術設計獎、入圍第57屆金馬獎最佳美術設計的吳忠憲；第57屆金鐘獎戲劇類節目聲音設計獎得主王逸勳；以「周處除三害」入圍第60屆金馬獎最佳視覺效果陳姵均，現場熱鬧歡騰，也宛如是一場小型的同學會。

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