岸內影視基地與崑大產學合作帶動南部影視能量

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位於鹽水區的「岸內影視基地」占地33公頃，原是百年歷史的岸內糖廠，曾經拍攝「斯卡羅」、「嘉慶君遊台灣」等膾炙人口戲劇，為台灣首座由中央與地方合作發展之影視基地。以打造影視台灣國家隊為目標，基地內目前有清代漢人市街、日治時期至戰後初期等2座時代場景提供拍攝，自107年起已產出9部電視劇、3部電視節目以及1部電影，目前尚有1部電視劇與1部電影於基地拍攝。其中一部便是視訊系王傳宗老師擔任導演的客語台20週年大戲「星空下的黑潮島嶼」，當日簽約後更強化鏈結產學資源，基地發展能量指日可待。
台南市長黃偉哲表示，崑山科技大學視訊系作為南台灣最具代表性之影視專業系所，師生及系友影視成績傲然且與影視音產業關係緊密，期望此次透過產官學鏈結文化部所投資的國家級影視基地，將創造岸內影視基地攝製動能，深化產業夥伴關係，達到產官學共生榮景。
該活動也受到多位貴賓及校友親臨共襄盛舉與支持，包括以「老狐狸」獲得第60屆金馬獎最佳造型設計的王誌成；第44屆金鐘獎迷你劇集導播（演）獎與編劇獎、第14屆台北電影獎最佳劇情長片得主王傳宗；以及視訊系4位校友，包含曾獲台北電影獎、金鐘獎最佳視覺特效獎、今年再以「疫起」獲得第60屆金馬獎最佳視覺效果的嚴振欽；以電影「怪胎》獲得第23屆最佳美術設計獎、入圍第57屆金馬獎最佳美術設計的吳忠憲；第57屆金鐘獎戲劇類節目聲音設計獎得主王逸勳；以「周處除三害」入圍第60屆金馬獎最佳視覺效果陳姵均，現場熱鬧歡騰，也宛如是一場小型的同學會。