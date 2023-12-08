遭監控？憑哪一個條文　郭倍宏：這是台版水門事件！

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國民黨市議員徐巧芯、游淑慧與張斯綱今天共同舉行「綠色恐怖監控非綠候選人？！」記者會，踢爆政府監控黑幕，公布一份高雄市政府政風處與台灣高雄地方檢察署往來相關公文件揭露，高市政風處針對高雄喜樂島聯盟主席郭倍宏進行偵查，甚至包含其競選總部成立時的動員狀況。
郭倍宏表示，一份從高雄市政府政風處「外洩」必需對外絕對保密的「通報單」，離譜的是，這份通報單竟然還發文予高雄地檢署，這份來自高雄市府政風處的通報單送高雄地檢署有兩個案子，其中一件就是監控高雄市第六選區立委候選人郭倍宏。
郭倍宏認為，他不是公務人員，「請問高雄市政府政風處偵查平民百姓，憑哪一條法律？」官署結合司法系統打擊政敵，無所不用其極，這是共產黨的手法，「我們容得下這種水門事件般的醜聞在台灣政壇嗎？」
郭倍宏也質疑，高市府政風處的功能從市府內部弊案的舉發與調查，可以延伸到「府外」，甚至針對他黨的競爭對手。他也感謝國民黨民代在國民黨中央踢爆此事，他只是一個平民百姓，一位想為為高雄地方鄉親為及台灣付出的候選人！民進黨用此選舉奧步，陷害忠良，公務員為執政黨服務，黨國一家，東廠監聽平民百姓，為了整肅異己，為了謀選舉紅利，公家機關帶頭機關違法亂紀，司法配合追殺政敵，台灣成了無政府狀態，誰給這個民選政府這麼大的權力？
郭倍宏認為，這一系列的離譜行徑，只有高雄市民可以還給他公道，元月13日請投票給反東廠治國，反水門事件的荒唐行徑，這一票，讓我們嚴正向極權專政說不！