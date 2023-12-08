台鐵汐科站增設中出口 新北市府：盼增加入口雙向進出轉乘更便利
台鐵汐科站今（8）日辦理增設中出口工程開工動土典禮，交通部長王國材及立法委員賴品妤等機關、民代出席致意，工程預計2025年5月完工，可讓汐東捷運汐科站的轉乘距離大幅縮短約180公尺。其中代表新北市政府出席的新北市政府捷運局長李政安則是建議，期盼中央將該出口增加進站入口，方便雙向進出轉乘，提供地方更便利的搭乘使用。
記者吳嘉億／新北報導
王國材表示，中站出口完工後可以通往大同路或汐科，可改善消防、機電、照明、淹水、鋪面及出口人行道狹窄等問題，並增加車站南段人行道寬度及增設車站中段停等空間；未來並規劃在台鐵汐科站中出口旁空地，作為汐東線SD14站空中高架端連通道。
李政安表示，台鐵汐科站今年上半年每日旅運量達2萬多人為全國台鐵車站的第15名，通勤旅運量大；考量原月台兩端南、北出口過遠，新北市府早在2017年7月便向中央爭取設置汐科站中出入口，以改善旅客進出站動線，有效縮短汐科站旅客至汐科園區的距離，並且優化與周邊重要廠辦園區的步行環境。
李政安進一步指出，考量地方的需求及轉乘汐東捷運的便利性，期望中央能納入地方意見，將出口調整為「可雙向進出」的出入口，符合實際通勤使用，讓市民轉乘更便利，才能真正達到地方期盼增設出入口的目的，否則等到汐東捷運完工前再來改善就有點曠日廢時。
新北市政府捷運局指出，台鐵汐科站原南北兩端出入口與汐東捷運汐科站各距離約320公尺及230公尺，中出口增設後轉乘距離僅需50公尺，步行距離縮減至少180公尺以上；待汐東捷運完工後，若中出口確實可「雙向進出」將大幅提升通勤旅客便利性。