肯德基雙12隱藏代碼瘋傳！8塊雞塊、草莓大福全部25元：爺爺發瘋
上個月雙11才剛過完，緊接著雙12又要來臨！其中肯德基繼上次雙11推出隱藏優惠代碼之後，這回又再度推出省錢代碼啦！有網友就推薦「下午茶組合」，像是只要花20元就可以喝到玉米濃湯、25元吃到草莓冰淇淋大福、25元吃到8塊雞塊等等，讓不少網友又瘋傳該代碼表示「肯德基爺爺又發瘋啦！」
記者張嘉哲/綜合報導
最近有網友在肯德基發現隱藏代碼，只要在12月12日前在點餐機打上優惠碼「40566」，就能夠用40元買到兩杯小杯玉米濃湯，原價80元等於半價，20元開喝玉米濃湯；另外還有明星商品草莓冰淇淋大福，在點餐機輸入「40460」的話，兩顆原本100元的草莓冰淇淋大福直接變50元，等於25元就能享用好吃的草莓冰淇淋大福啦！
貼文曝光後，不少熱愛肯德基的網友紛紛表示「又來了！代碼真的有夠讚」、「謝謝存起來了，草莓冰淇淋大福我的最愛」、「天阿！草莓冰淇淋大幅只要25，肯德基爺爺又發瘋啦」、「草莓大福才25元我還不吃爆」、「那天已經開吃，139元有兩杯小玉米濃湯、2顆草莓冰淇淋大福、8塊雞塊，當下午茶剛剛好」。
而除了網友發現這些小點心的隱藏代碼之外，肯德基官網上面還有配合雙12推出的超值套餐，像是「40589」2塊咔啦脆雞+原味蛋塔+冰檸檬紅茶（小）只要122元；「40590」青花椒咔啦雞腿堡+原味蛋撻+冰檸檬紅茶（小）也是122元，兩者原價都是破200元的套餐，立刻省下80元以上，愛吃肯德基的人不要錯過囉！
至於麥當勞從即日起至12月19日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元，就可以輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡（冰/熱）五項選一項買一送一哦！