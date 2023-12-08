新台幣收升1.55角不是最強 韓元、日圓單日升幅逾1%更猛
在美國公布非農就業數據前，美元指數回落至104以下，亞洲主要貨幣兌美元由日圓帶頭上攻，加上台股收漲105點，新台幣兌美元今（8）日終場也強升了1.55角，收在31.374元，單日升值了0.49%。不過，若與其他亞幣相較，單日升幅最猛的竟不是日圓，而是韓元單日飆升1.42%，有補漲的態勢，日圓也連兩天大漲，今日飆升1.12%。
記者顏真真／台北報導
日本央行總裁及副總裁釋「鷹」，市場押注日本負利率政策最快本月結束，日圓連兩天強升，一度升至142.49兌1美元，目前拉回至144.26附近震盪。不過，由於美元指數跌落104之下，加上日圓帶領衝高，亞洲其他主要貨幣多數也跟著漲，韓元今日更一度來到1303.9兌1美元，收升在1306.80價位，離岸人民幣則一度來到7.1528兌1美元，之後又拉回到7.17價位，在7.17上下震盪。
至於新台幣兌美元今日在亞幣及台股齊揚之下，也開高走高，並再升破31.4元，一度來到31.319元，強升2.1角。不過，後來台股漲幅收斂，加上亞幣也有拉回，新台幣終場收在31.374元，升值1.55角，單日升值0.49%。而累計1周下來，新台幣兌美元仍升值了1.01角，周升0.32%。
根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元指數單日跌了0.11%，新台幣單日升值了0.49%，但在亞洲主要貨幣升幅僅排第三，升幅最猛的也不是日圓，而是韓元單日強升1.42%，再來是日圓也大升了1.12%，星幣亦升值了0.21%，越南盾升幅0.14%，倒是人民幣、歐元回貶0.13%及0.02%。