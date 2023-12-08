新院裝潢不慎造成豪宅淹水　中醫診所：有誠意將此事件圓滿處理

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馬光中醫今發佈聲明稿回應：
1.該公司有委託拆除公司來做松勤街9號的拆除工程，在拆除期間確實有造成管線外漏，拆除公司有與管委會達成共議會做後續的維修及賠償，現階段由於合議書尚未簽妥，管委會不同意本公司委託之拆除公司來做維修。
2.該公司是依照管委會的裝潢公約來支付相關的清潔費用合約簽訂清潔費 1,000 元／日（2萬4000 元／月） ，也是依該大樓裝修管理辦法上的收費，但管委會要求提高清潔費，需調高至 5000 元／日（ 120,000 元／月），並綁在這次損壞的合約內，若按照裝潢月份來估計算，本公司除了需支付每月12萬元的管理費，還需額外支付 總共72萬元之清潔費，此金額雙方無法達成共識，管委會要求，不同意調漲清潔費，就不能復工，因此目前還是停工狀態。迄今已造成該公司200萬的營業成本損失。
3.在電梯受潮的部分公司委託之拆除公司已拿到電梯維修報價單，並已支付53萬元費用。
4.該公司及委託之拆除公司，皆非常有誠意的想要將這次事件圓滿處理，現階段已將漏水的部分修繕完畢，期待能與管委會達成一致共識，將後續維修部分處理完畢！也期待能收到管委會善意回應，本公司秉持患者至上的服務精神，將最優質的醫療服務擴及到北部，就是希望能夠擴及服務到更多的患者，讓更多人能夠享有最好的醫療服務品質。