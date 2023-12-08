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C肝篩檢經費暴增5億！吳昭軍：目標年篩150萬人

▲2024年C型肝炎篩檢經費暴增5億，希望將篩檢人數提高到每年150萬人。（示意圖／記者李春台攝，2021.03.22）
▲2024年C型肝炎篩檢經費暴增5億，希望將篩檢人數提高到每年150萬人。（示意圖／記者李春台攝，2021.03.22）

記者林志怡／台北報導

C型肝炎作為肝癌的高風險因子之一，目前已可透過口服藥物治療並降低衍生其他疾病的風險，但有超過20%的患者對於自己的病情一無所知、錯失治療黃金期。為找出C型肝炎患者並加以治療，徹底消除C型肝炎，衛福部國健署長吳昭軍表示，2024年篩檢經費也從今（2023）年的0.5億元增加到5.5億元，希望一年的篩檢人數可以從100萬增加到150萬以上。

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依據世界衛生組織（WHO）建議，為達成消除C型肝炎威脅的目標，建議各國家地區以45-79歲C型肝炎患者、以及不限年齡的特殊族群，至少有72%獲得治療為目標。國健署指出，台灣45至79歲一般族群及不限年齡的特殊族群的C型肝炎人數約32.9萬人，故目標族群約23.7萬人。

國健署進一步說明，依據健保資料庫估計，目標族群中已完成治療人數為18.9萬人，需再治療之目標人數差距為約4.8萬人，為在2025年達到此一治療目標，2024年C型肝炎相關經費達5.89億元，其中篩檢經費從2023年的0.5億元提高為5.5億元，清潔針具費用則從2023年的0.12億元提高為0.39億元。

吳昭軍說明，考量現有篩檢量需要再提高、才有辦法找出更多C型肝炎患者，但如此一來勢必需要增加經費，也因此2024年篩檢經費增加幅度較大，希望一年的C型肝炎篩檢人數可以從現在的每年100萬人、提高為每年150萬人。

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