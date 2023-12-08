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朴信惠、朴敏英「第2個媽媽」開刀！金美京PO出住院照：好難受

▲金美京（又譯：金美卿）曾當過《她的私生活》朴敏英（左）、《繼承者們》朴信惠（右圖右）的媽媽，獲封「國民媽媽」稱號，但她近日傳出生病開刀，嚇壞不少女星。（圖／金美京IG）
▲金美京（又譯：金美卿）曾當過《她的私生活》朴敏英（左）、《繼承者們》朴信惠（右圖右）的媽媽，獲封「國民媽媽」稱號，但她近日傳出生病開刀，嚇壞不少女星。（圖／金美京IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓「國民媽媽」金美京（又譯：金美卿）是許多韓劇的熟面孔，曾演過《她的私生活》、《繼承者們》等夯劇，飾演朴敏英、朴信惠的媽媽，朴信惠私底下也都以「媽媽」稱呼金美京。金美京今（8）日突然曬出住院照，透露得了涎石症，令韓劇迷十分不捨。

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▲金美京是韓劇裡的「最強綠葉」，是眾多女星的第二個媽媽。（圖／翻攝tvN浪漫速成班官網）
▲金美京是韓劇常見的「最強綠葉」，也是眾多女星的第二個媽媽。（圖／翻攝tvN浪漫速成班官網）
金美京演過數部膾炙人口的電視劇，包含《主君的太陽》、《繼承者們》、《沒關係，是愛情啊》、《又，吳海英》、《她的私生活》、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》等，有著「最強綠葉」、「國民嗎媽」等封號。

到處尬戲的金美京，剛拍完目前熱播的Netflix《歡迎回到三達里》、Disney+《跟我說愛我》等劇後，今傳出生病，她在IG上傳住院照，表示：「因為涎石症住院接受手術後出院了，身體出了毛病又疼又難受。大家都要健康！」尹智敏、吳娜拉、尹世雅等演員立刻回覆貼文，希望前輩早日康復，「媽呀！我之前都不知道！聽說出院了，真是萬幸，現在開始要吃對身體好的東西喔！恢復健康、充滿活力的工作」。

涎石症是指發生在涎腺腺體以及鈣化性團塊而引起的一系列病變，主要好發在中年人，男性比例大於女性。下頜下腺涎石最常見，腮腺次之，上唇及唇頰部的小唾液腺、舌下腺較少見。涎石常使唾液排出受阻，因而引發感染，造成腺體急性或反覆發作的炎症。

▲▼金美京公開住院照，但目前已出院。（圖／金美京IG）
▲▼金美京公開住院照，但目前已出院。（圖／金美京IG）
▲▼金美京公開住院照，但目前已出院。（圖／金美京IG）
 
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