高空藝術叢林品泰式料理！承億BAR KAO全新姿態絕美登場

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承億酒店首次邀請女主廚-葉舒妮操刀，主廚本身為南泰人，來台近30年擁有多年飯店主廚經驗，擅長香料咖哩調製，其中主廚最推薦「帕能咖哩牛」以檸檬葉、乾燥紅辣椒、香茅、南薑、辛香料等成分調製，特別選用肉質香甜的翼板牛搭配咖哩鹹甜微辣口感，是「BAR KAO」的必點招牌料理。特別的是，餐廳戶外座位區種植多種香料植物，餐廳每日都會用新鮮採收香茅、迷迭香、泰式九層塔、泰式檸檬葉、蝶豆花等入菜，顧客用餐時也能認識這些泰式料理食材。
為了表現高雄海港特色，主廚以現撈海味為題揉合重口味香辣的南泰料理及中泰經典風味，提供酸甜清爽適中的正宗泰式料理。像是「冬蔭龍蝦海鮮湯」採用每日海港直送活龍蝦，加入南薑、香茅、檸檬葉等香料以雞骨、龍蝦為基底熬製至少四小時，酸香湯底搭配龍蝦鮮味，引人入勝。「火燒島咖哩海鮮蒸蛋」主廚利用紅咖哩及干貝、花枝、蝦、蟹等豐富海鮮，再以香蕉葉包覆料理而成，口感層次豐富滑口，是適合闔家享用的熱門菜色。
即日起至12/31 前，凡12月當月壽星及同桌客人都能享有桌邊秀調酒飲品服務，多款特色泰式調酒也是此次一大亮點，除了經典泰式奶茶、香茅茶之外，還有精選推薦的「百芒之中」、「神密果」、「桃香竹」、「999」等融入泰味的創意調酒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！