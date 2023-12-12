新生代廚神巧手創新菜！与玥樓攜手好勁道推這「兩」款隱藏美味
廚藝界一大盛事，2023年第五屆「環太平洋國際廚藝大賽」已經圓滿落幕，這回是由与玥樓頂級粵菜餐廳顏立勳師傅，奪下社會組特金獎，運用其創意和精湛的烹飪技巧，成功登上「新生代廚神」的寶座。不僅如此，他也透過這次賽事，將好勁道Q滑帶勁的麵條特色，發揮得淋漓盡致，驚豔眾多評審的味蕾，現在甚至攜手好勁道要來開賣新菜啦！
生活中心／綜合報導
強強聯手激盪出新美味！透過「新生代廚神」顏立勳，以及与玥樓行政總主廚許文光，共同開發好勁道麵條料理，讓喜愛粵菜的顧客，能大口品嚐到好勁道麵條的美味。這回兩人共同研發兩道新菜，分別是「藤椒胡麻鮮鮑拌千羽拉麵」以及「麻油皇帝雞湯佐天禧麵線」。
其中「藤椒胡麻鮮鮑拌千羽拉麵」，因為粵菜特色為著重食物的本味，所以對於烹飪技巧極為講究，兩大名廚聯手，使食材結實而有彈性，並保留生猛海鮮的鮮美原味，顏立勳廚神也分享，這回僅用簡單的烹調方式，透過水煮清蒸保留鮑魚本身的鮮甜，再搭配好勁道Q滑的麵條，就會相互平衡，最後放入台灣人很愛的胡麻醬元素，又帶有一點辣味，直接打中饕客的心！尤其使用好勁道千羽拉麵入菜，絕對是一加一大於二！因為千羽拉麵使用澳洲黃金小麥核心精華45%製成，是好勁道匠心之作，展現麵體絕佳的Q滑帶勁特色，再淋上主廚特調的藤椒胡麻醬，以精簡的烹調手法，就能帶出食材本有的獨特風格，吃上一口就讓人難以停下來。
另一款新菜麻油皇帝雞湯佐天禧麵線也獨具特色，不僅使用在高海拔放養環境中生長的高山契養皇帝雞，雞肉滋味鮮美且肉質Q彈，還佐以台灣頂級黑麻油一同燉煮，湯頭濃郁香醇，顏立勳分享，這時候再搭配關鍵的好勁道天禧麵線，不僅口感上比市售麵線較有麵條感，還能讓麵條牢牢吸附香濃湯汁，順口滑溜不軟爛，將美味帶往更高層次，再加上又是冬天應景的麻油雞湯，溫暖你的心！
這回好勁道攜手与玥樓，即日起推出期間限定新菜色「藤椒胡麻鮮鮑拌千羽拉麵」、「麻油皇帝雞湯佐天禧麵線」，讓想嚐鮮的饕客們蠢蠢欲動，加上又恰逢年末春酒、尾牙盛宴之際，想要到与玥樓大啖特色饗宴的民眾，還得把握機會！