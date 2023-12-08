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重聽恐增加失智風險！ 專家提「危險因子」：使用耳塞注意

▲重聽恐增加失智風險！ 專家提「危險因子」：使用耳塞注意
▲重聽恐增加失智風險！ 專家提「危險因子」：使用耳塞注意

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】好的聽力，有助於預防失智症？失智風險竟與聽力損失密切相關？家有老年族群若出現失智、重聽相關症狀，一定要多加注意。

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台灣年者者75歲以上每兩人幾乎有一人聽損

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任楊宗翰指出，根據PSA華科基金會2019年發布的全臺最大規模高齡聽力篩檢報告顯示，臺灣65歲以上年長者約有40%為失能性聽損，這一比例遠超過WHO統計的33%。此外，75歲以上則是每兩人幾乎有一人聽損(47.9%)，85歲以上更是接近一半的人有聽損。這些數據揭示，隨著年齡的增加，聽損的盛行率也隨之上升。

而依據衛生福利部的資料，我國65歲以上長者的失智症盛行率為4.97%，也就代表65歲以上的老年人中，每20人就有1人罹患失智症。目前估計全國65歲以上的老年人中，罹患失智症的人數約為13萬人。

重聽影響社交與認知　增加失智風險

楊宗翰表示，重聽不僅是由於老化而出現的障礙，它與失智症確實有著因果關係。重聽會影響與人的溝通，並削減大腦的認知功能。在2017年的阿茲海默症協會國際會議中，醫學期刊《Lancet》的國際委員會宣布，失智症患者中有35%是由於可預防的疾病如糖尿病、高血壓、過重和重聽所引起，其中由於重聽引起的占9%。

重聽的人因為聽力下降，難以在嘈雜的環境中分辨資訊，會導致認知功能下降。耳朵聽力下降會使人與他人的溝通變得困難，進而影響患者的社交意願。長時間待在家中，大腦接收到的刺激減少，容易導致腦組織萎縮和憂鬱，進而增加失智的可能性，故維護好的聽力，有助於預防失智症。

長者聽力障礙　建議治療改善聽力、刺激大腦

噪音暴露、藥物、吸菸、反覆性中耳炎、外耳炎或狹窄或耳垢栓塞、高血壓、高血脂、糖尿病皆是可能導致老年人聽力損失的因素。而日常生活中，避免噪音、吸菸、耳部受傷，使用耳塞、不用棉花棒清潔耳朵，定期檢查聽力、控制高血壓，血糖，血脂，並確實治療中耳炎，以上皆能保護並維持良好聽力。

楊宗翰提醒，若老年人已經出現了某些程度的聽力損失，建議使用助聽器等輔具，幫助改善聽力，減少與聽力損失相關的認知衰退，此外，特定的聽力訓練、維持社交互動及健康的生活飲食，都能刺激大腦、減少失智症的風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60123

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