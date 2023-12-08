▲重聽恐增加失智風險！ 專家提「危險因子」：使用耳塞注意

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台灣年者者75歲以上每兩人幾乎有一人聽損臺北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任楊宗翰指出，根據PSA華科基金會2019年發布的全臺最大規模高齡聽力篩檢報告顯示，臺灣65歲以上年長者約有40%為失能性聽損，這一比例遠超過WHO統計的33%。此外，75歲以上則是每兩人幾乎有一人聽損(47.9%)，85歲以上更是接近一半的人有聽損。這些數據揭示，隨著年齡的增加，聽損的盛行率也隨之上升。
而依據衛生福利部的資料，我國65歲以上長者的失智症盛行率為4.97%，也就代表65歲以上的老年人中，每20人就有1人罹患失智症。目前估計全國65歲以上的老年人中，罹患失智症的人數約為13萬人。
重聽影響社交與認知 增加失智風險楊宗翰表示，重聽不僅是由於老化而出現的障礙，它與失智症確實有著因果關係。重聽會影響與人的溝通，並削減大腦的認知功能。在2017年的阿茲海默症協會國際會議中，醫學期刊《Lancet》的國際委員會宣布，失智症患者中有35%是由於可預防的疾病如糖尿病、高血壓、過重和重聽所引起，其中由於重聽引起的占9%。
重聽的人因為聽力下降，難以在嘈雜的環境中分辨資訊，會導致認知功能下降。耳朵聽力下降會使人與他人的溝通變得困難，進而影響患者的社交意願。長時間待在家中，大腦接收到的刺激減少，容易導致腦組織萎縮和憂鬱，進而增加失智的可能性，故維護好的聽力，有助於預防失智症。
長者聽力障礙 建議治療改善聽力、刺激大腦噪音暴露、藥物、吸菸、反覆性中耳炎、外耳炎或狹窄或耳垢栓塞、高血壓、高血脂、糖尿病皆是可能導致老年人聽力損失的因素。而日常生活中，避免噪音、吸菸、耳部受傷，使用耳塞、不用棉花棒清潔耳朵，定期檢查聽力、控制高血壓，血糖，血脂，並確實治療中耳炎，以上皆能保護並維持良好聽力。
楊宗翰提醒，若老年人已經出現了某些程度的聽力損失，建議使用助聽器等輔具，幫助改善聽力，減少與聽力損失相關的認知衰退，此外，特定的聽力訓練、維持社交互動及健康的生活飲食，都能刺激大腦、減少失智症的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60123
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