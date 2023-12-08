馬文君反咬對手住家頂樓違法增建 投縣府：標準一貫交由公所查報
國民黨立委馬文君深陷廉租國有地蓋違建爭議，其埔里住宅近日變成打卡熱點。馬文君競選幹部今指控對手蔡銘軒，其草屯透天住家兼服務處頂樓是違法增建，承租旁邊的水利地還變成收費停車場。蔡銘軒指頂樓增建是為防水隔熱，若有任何違法將全力配合、該拆就拆。
記者顏幸如／南投報導
繼國造潛艦洩密案，南投第一選區立委馬文君再陷入廉租國有地蓋違建的風波。馬文君團隊今指控其競選對手民進黨南投縣議員蔡銘軒，指位於草屯鎮的住家兼服務處，頂樓違法加蓋、騎樓違法外推是大違建，蔡家還向農水署租地違法經營停車場賺錢。
馬文君競選總部總幹事蔡政鋼秀出建物謄本，指控蔡銘軒的3樓透天兼服務處，2020年拿到使用執照，市值超過2千萬元，不僅1樓騎樓違法外推、4樓加蓋，還向農水署承租一旁土地，闢成私人停車場當二房東出租，根本是做賊喊抓賊。
蔡銘軒指頂樓增建是歷史共業，請馬團隊不要為難南投縣十幾萬戶透天厝民眾，自己會全力配合查辦，只要被認定違建，將立刻拆除。
馬文君也在臉書發文，痛批蔡銘軒不斷批評她合法承租、如實繳稅的老屋，其實自己才是真正的「違建仔」，房子長高又長大，自己蓋違建被抓包，卻敢做不敢當，還要牽拖南投十幾萬戶透天厝民眾。
縣府則表示，蔡銘軒名下的建物領有建築物使用執照，但經二次施工，建物現況與原本的竣工圖說不相符。關於渉及違建部分，縣府一貫標準將依程序由公所查報，再由縣府依規裁處。