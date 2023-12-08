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萬里老家被質疑　知情人士曝：鄉親人心惶惶賴清德深感愧疚

▲賴清德萬里老家爭議持續延燒。（圖 ／新北市政府地政局提供）
▲賴清德萬里老家爭議持續延燒。（圖 ／新北市政府地政局提供）

記者陳佩君／台北報導

針對國民黨質疑民進黨總統參選人賴清德老家涉逃稅等爭議，知情人士今（8）日透露，身為礦工之子的賴清德感到愧疚，因為選舉，讓該區域居民陷入房子是否能居住而「人心惶惶」；賴清德競選辦公室則強調，只要政府依法核定，當事人都會依法繳納。

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新北市府表示，賴清德新北市萬里老家已繳納地價稅，但房屋稅部分未主動申報，但仍未接獲補正申報，也沒有繳稅紀錄。對此，賴競辦強調，一切都會全力配合，只要收到主管機關發送稅單，必將盡速完成程序，呼籲新北市政府公開透明，依程序處理，也呼籲有心人不要為了選舉惡意操弄謠言，躲在檯面下放話抹黑。

知情人士表示，該屋自民國47年至今，歷經幾次門牌整編，過去賴的家人在門牌分割前確實都有繳房屋稅，新北市政府應該可以查得到，只要稅單來，都會繳納，現在所稱沒繳，是以分割後的新門牌來查詢，當然查不到稅籍，不知是刻意誤導，還是真的不知道。

該人士說，整編後的新門牌的確沒收過新北市政府的稅單，也或許是當時判定價值已達不須繳交的程度，所以才未發稅單，但今年11月，新北市政府突然發文要賴家人申請稅籍，同時頻頻透過媒體及民代放話炒作，刻意拿錯誤的資訊帶風向。

據悉，賴家人的態度就是配合新北市政府來函辦理，既然無視門牌未分割前有繳納房屋稅的事實，對中福路84號判定需申請稅籍，賴家人也遵照辦理。

知情人士表示，這個房屋不是一個地段好、外觀豪華，或是可以投資房子，與立委馬文君、立委參選人廖先翔、不分區立委參選人黃國昌家完全不同，它就是一個緊臨礦坑過去的礦工工寮，經過整修後的一般鄉下房舍，很多說法都是拿現在的法令，解釋過去礦區工寮，房子的存在甚至早於多數法令，新北市政府不站在輔導人民的立場，還有點刻意曲解，頗有欺負還住在當地的弱勢礦工後代之味。他說，房屋所在是既無高貴價值、也無法拿來轉售獲利的地方，套句當地議員說的，有人要來萬里住都要偷笑了。

該人士說，身為礦工之子的賴清德感到內疚，對於因為選舉，讓該區域居民對於房子是否能居住而人心惶惶，他從政以來，時常在公開場合表達，感謝萬里的鄰居在他們家辛苦時，伸出雙手幫忙。

上述人士提到，因選舉而被凸顯的廢礦後礦區房屋的種種問題，賴選擇直球對決、不退縮，也是希望替該區居民在法理上，能夠找到解決之處，他會以自家的案例函請新北市政府釋疑，盼新北市政府能有讓居民依循的作法，目的就是為了保障該區民眾的居住權。

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