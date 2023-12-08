謝京穎收未婚夫30萬鑽戒真實心聲曝光！質疑張書偉告白宣言抄襲
謝京穎3天前終於盼到大13歲男友張書偉的正式求婚，今（8）日出席創世基金會「順手捐發票 救救植物人」30周年記者會，分享未婚夫當時「30萬元鑽戒塞進牛腩飯」的求婚細節，雖然是超怪招，但當下還是讓她感動到淚流滿面，不過不信對方能講出動容的告白，笑說：「他一定是去哪裡抄的！」
記者蔡依庭／台北報導
謝京穎透露當天張書偉主動準備晚餐，但因為工作比較晚不一定會回家吃，所以她也沒想太多，殊不知張書偉異常地積極問：「妳回來沒？」後來她回家，一進門就是撲鼻而來的香味，她還懷疑對方是買紅酒燉牛肉的料理包，他馬上反駁：「怎麼可能！」接著邊吃邊聊，她都沒感受即將被求婚的氛圍，直到吃到快沒飯才發現一個包裝盒，還以為怎麼有瓶蓋，接著她就大笑，這時張書偉已經跪在地板講他愛的宣言。
整桌的菜除了張書偉親自煮的燉牛肉，還有謝京穎阿嬤種的高麗菜、謝媽媽殺好的魚。張書偉對謝京穎說：「這是2個家庭給我們的祝福，雖然可能不協調，就像2個家庭要組合一樣，但經過我的調味就會呈現完整。」謝京穎雖然非常感動，但也吐槽：「他一定是去哪裡抄的！」然後還很謝謝媒體一直寫「她需要正式的求婚」，才能如願。
張兆志今天擔任募發票小隊長，分享10年前第一次街募後就持續捐發票，還會注意店家的發票箱，大力呼籲做愛心要馬上行動。謝京穎曾參與創世發票服裝設計，對捐發票印象深刻，分享只要設定捐贈載具就自動捐；可愛的方琦則是教大家捐贈口訣「919」；新生代男星彭千祐分享，自己是用APP捐贈電子發票。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁