王座連6月月營收站上1億元 橋村炸雞將進駐新光三越A11
王座國際8日公告2023年11月合併營收新台幣1.06億元，雖11月份假期與10月相較為少，致11月月減7.26%，但在新展店挹注下，仍維持單月合併營收1億元水平，並較去年同期成長25.99％，累計1至11月合併營收11.39億元，年增率38.50%。展望全年，新展店持續推進至12月，加上歲末企業部門聚餐或節慶家庭聚會需求，全年合併營收向上可期。
記者許若茵／台北報導
王座已連續六個月單月合併營收站上1億元，11月合併營收1.06億元，較去年同期成長25.99％，主要成長動能為，旗下品牌11月份新展店有「段純貞牛肉麵」高雄夢時代店與「橋村炸雞」台北101店，加上10月「銀座杏子日式豬排」與「京都勝牛」新增新店裕隆城店以及「大阪王將」左營環球店等，於新展店擴大消費生態池，並結合品牌新品推出及限定會員活動等，持續挹注營收成長動能，帶動11月與累計前11合併營收，雙創歷史同期新高。
年近歲末，企業部門聚餐與聖誕節、2024新年家庭聚會需求，王座將陸續推出節慶套餐搶攻中平價位餐飲服務，加上「橋村炸雞」預計於12月將於新光三越A11展店，品牌展店效益貢獻，以及王座APP會員經營，不斷提升會員消費業績平均占比下，以期持續增加各門店的營業額，全年合併營收向上可期。
展望後市，王座國際將持續擴大既有品牌於台灣市場展店，海外市場部分，「段純貞牛肉麵」插旗香港、美國市場、「京都勝牛」進軍香港市場，目前授權經營店數已近10家，瞄準疫後國際觀光旅遊的需求，未來將努力推進日本、美加與英國等地區，強化餐食管理平台競爭優勢。