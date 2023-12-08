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返回萬里輔選好感觸！賴清德數度落淚拿手帕　支持者高喊加油

▲賴清德今赴新北市金山、萬里替賴品妤輔選，頻頻哽咽。（圖／賴競總提供）
▲賴清德今赴新北市金山、萬里替賴品妤輔選，頻頻哽咽。（圖／賴競總提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨總統參選人賴清德萬里老家近日屢被國民黨質疑違建、涉逃稅等，賴清德今（8）日赴新北市金山、萬里替黨籍立委參選人賴品妤輔選，上台致詞時數度頻頻哽咽、落淚，拿出手帕擦拭，鄉親見狀後，紛紛高喊加油、凍蒜等，給予鼓勵；對於老家爭議，賴也強調，一切依法辦理。

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賴清德下午接續赴「賴清德、賴品妤金山聯合競選後援會」、「賴清德、賴品妤萬里聯合競選後援會」成立大會。

賴清德赴萬里後援會致詞時，一一點名萬里鄰居、同學、好友等，表達感謝之意。他說，「雖然從政30多年，但民主時代回到萬里、站在台上仍是很意外...」，話說到一半，賴情緒上來，聽到鄉親加油聲，忍不住落淚，直呼「回到萬里，我不知道怎麼說了！」

賴清德談到，「以前沒想過從政、也沒想過已經走到現在，當然過程中受到很多人幫助...」，沒想到話沒說完又忍不住哽咽，賴接著拿起手帕擦拭眼淚。

賴清德接續說，萬里是他出生的地方，是人的生命，台南則是政治的生命，對他來說都很重要。他提到，小時候、政治生涯受到大家幫助，很感謝大家，「我從未忘記我的根是萬里、是新北市」。

賴清德提到，這場選舉最要的是賴清德所代表的意義，台灣面對中國威脅，台灣在國際上要面臨挑戰，所以賴清德出來要守護台灣、守護台灣民主自由人權，「支持賴清德，除了是疼惜在地的清德，還有重大意義是守護台灣主權、維持民主制度」。

賴清德回憶過去推動健保政策過程，再度哽咽，支持者高喊「賴清德、凍蒜」聲援；賴說，他出生萬里，不論當立委、市長、行政院長，都很關心基層民眾，「我當總統，除了會守護台灣外，也會照顧台灣所有艱苦人，也會關心經濟」，未來他希望台灣企業能立足台灣、布足全球。

賴清德也向鄉親推薦賴品妤，盛讚她年輕勇敢，在國會專業問政，平時深耕基層，為地方積極爭取交通與醫療建設，希望金山、萬里的長輩愛屋及烏，栽培他與賴品妤。賴並笑稱，「若金山萬里票開不好，我這個黨主席也難做，要讓他坐穩椅子，總統副總統要當選、賴品妤當選、政黨票拿最高票！」

就在最後，賴清德不忘補充萬里老家爭議，他強調，絕對依法辦理，該怎麼做、就怎麼做，也不用特別對待，公平就好，「礦區房子沒有特權，只有滿滿辛酸」。

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