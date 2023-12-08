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全台最熱門聖誕景點排行！101僅第五名　冠軍被說「當地人惡夢」

▲網路聲量追蹤平台根據「聖誕景點」相關話題的網路聲量做出排名，第一名果然是全台最受關注的「新北耶誕城」，今年主燈是天幕式耶誕樹。（圖／記者葉政勳攝）
▲網路聲量追蹤平台根據「聖誕景點」相關話題的網路聲量做出排名，第一名果然是全台最受關注的「新北耶誕城」，今年主燈是天幕式耶誕樹。（圖／記者葉政勳攝）

記者葉盛耀/綜合報導

12月到來，全台各地飄散聖誕月氛圍，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「聖誕景點」相關話題的網路聲量做出排名，第一名果然是全台最受關注的聖誕景點「新北耶誕城」，而位於南台灣的「屏東聖誕節」則排第二名，國際知名景點台北101則僅排行第5名。

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近一年內網友針對「聖誕景點」相關話題討論，「新北耶誕城」為全台最受關注的聖誕景點。去年新北耶誕城活動總計突破770萬人次，今年活動地點包含市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場等，營造夢幻主題燈海。最重要的主燈，外型不再「像是一根竹筍」，而是以浪漫的天幕式燈飾遮罩並化身為抹茶耶誕樹蛋糕。

▲全台最熱門「聖誕景點」排行榜前十大，「新北耶誕城」為全台最受關注的聖誕景點。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲全台最熱門「聖誕景點」排行榜前十大，「新北耶誕城」為全台最受關注的聖誕景點。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
而今年新北耶誕城主題為桑塔熊與他的好朋友，超巨大桑塔熊裝扮成聖誕老人直接就坐在新北市政府大廳。另外此次還結合七大光廊、四大祈福大道。有部落客就分享必拍打卡點，包括「琉星光廊」、「金彩華爾滋光」、「紫藤精靈光廊」等。不過，也因為太受注目，有網友指出新北耶誕城年年造成板橋車站周邊交通阻塞，打趣道「放過板橋人吧，回家搞得跟鮭魚迴游一樣」、「發亮竹筍撒旦城，板橋人的惡夢」。

▲今年新北耶誕城還有七大光廊，都是不同設計感，一樣絢爛迷人。（圖／記者葉政勳攝）
▲今年新北耶誕城還有七大光廊，都是不同設計感，一樣絢爛迷人。（圖／記者葉政勳攝）
而位於南台灣的「屏東聖誕節」也是不少男男女女喜愛的景點。屏東聖誕節包含「燈光展演」、「浪漫下雪」、「聖誕老人出任務」、「歡樂拍貼機」等主題活動，除了能夠欣賞繽紛的燈飾與大型聖誕裝置，還能使用免費拍貼機留下紀念，吸引不少民眾拜訪，網友表示「是個約會的好場所」、「每年都很期待屏東公園的聖誕燈會」，更有網友特意南下踩點。

至於國際景點台北101拿下排行第5名，今年有7大戶外燈飾打卡點，包括「火樹銀花」（信義與松智路路樹花園）標誌性燈飾、「薔薇花園」、「夢幻馬車」、「奇幻旋轉木馬」等無死角浪漫華麗燈飾，還有Dior、Harry Winston 兩大精品品牌耶誕燈飾同步登場，另有台北101二樓松智空橋呈獻「光廊空橋」燈飾造景。除了戶外場景外，台北101還有最高夢幻打卡點，像是89樓的「雲端秘境花園」、「秘境迴廊」、「天使之翼」、「寬虹窗景」、「雲中星月」，與93樓「幸運許願鐘」與101樓展望平台等。此外，綁內還有「南紡購物中心」，今年與LINE Pay合作打造「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」，另外熱門耶誕景點還有台中耶誕嘉年華、華泰名品城、奇美博物館等都在十大榜內。

▲台北101的耶誕燈飾，從戶外區到101樓最高層，展望平台等，都換上專屬聖誕氣氛的花園設計。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北101的耶誕燈飾，從戶外區到101樓最高層，展望平台等，都換上專屬聖誕氣氛的花園設計。（圖／記者鍾怡婷攝）

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