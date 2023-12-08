今入夜猛降9°C！週末天氣出爐 下週高溫驟降「2地區會下雨」
今（8）日白天高溫25度至26度，入夜低溫剩17度至18度，溫差近攝氏10度，週末到下週一天氣大致穩定，僅東半部有零星雨，預計下周二有鋒面快速通過，並且東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，低溫約18度至21度差異不大，不過北台灣高溫從28度左右驟降至22至23度，中南部則沒有影響。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員官欣平指出，週末天氣穩定到週一，各地多雲到晴，僅東半部有零星雨，要留意日夜溫差，夜間清晨西半部、東北部，低溫約16度至18度，花東、高屏地區18度至21度，白天高溫回升明顯，新竹以南高溫27度至29度，桃園以北、東北部高溫26度至28度。
下周二則有明顯天氣轉變，隨著鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東北部有局部短暫雨，中南部多雲到晴。
下周二降溫以北台灣為主，低溫約在18度至22度，沒有明顯降溫，不過北台灣高溫從28度至29度，驟降至22度至23度，中南部則影響不大。
這波東北季風影響時間短，下週三開始減弱，降雨區域從北台灣縮小至大台北地區、基隆北海岸，桃園以南多雲到晴，天氣準好。
下週四、下週五（14日、15日）環境漸轉東風，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴；16日東北季風再增強，北部及東北部氣溫下降，17日、18日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。