北海道海岸堆滿沙丁魚屍！綿延超過1公里 當地人震驚：前所未見
日本北海道函館市海岸，昨（7）日上午有數以萬計死亡的沙丁魚群被沖上岸，魚屍堆滿海岸線，綿延超過1公里，畫面相當驚人，連當地漁民都驚訝地說，從未見過如此大量的魚群屍骸。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合日本媒體報導，函館市海岸的魚屍中大約8成都是沙丁魚，但也有其他像是鯖魚的屍體混雜其中。當地居民表示，7日清晨6點就察覺海面有異狀，而警方則是在8點左右接獲報案，由於魚屍堆滿超過1公里長的海岸線，確切數量根本難以估計，目前現場也尚未清理完畢。
有專家表示，可能是因為海水水溫下降，沙丁魚群游往較溫暖的北海道南部水域時，遭遇海豚、鮪魚等獵食者捕獵，成群逃往淺灘水域被沖上岸，導致集體死亡。北海道大學海洋生物行為專家中屋光裕認為，雖然海岸上魚屍畫面震撼，但以整個生態系來說，不會有什麼太大的影響。
不過，北海道政府擔憂大量魚屍分解的過程會造成海中氧氣濃度下降，且腐臭味也會影響到附近居民，目前仍在努力商討處理沙丁魚屍的妥善方案。雖然北海道海岸不是第一次出現遍佈魚屍的情況，去年1月也曾有過類似案例，但有當地居民表示，這次魚屍的數量之多明顯超越過去，之前從未見過如此驚人的場景。