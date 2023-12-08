亞錦賽／遭王牌嘉陽宗一郎8局9K封鎖　中華隊延長賽0：1不敵日本

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3局上，曾仁和對矢野幸耶連投4顆壞球保送，接著他成功盜上二壘，向山基生中線穿越安打，形成一、三壘有人，隨後向山基生盜二壘遭阻殺出局，拿下關鍵出局數，丸山壯史遭到三振，逢澤崚介二壘滾地球出局，曾仁和又守住一次得點圈危機。
曾仁和在三度化解失分危機後，在4局上投出本場第一次的三上三下。4局下陳孝允先敲出安打，並發動盜壘巧妙閃過游擊手的觸殺，中華隊首度攻佔得點圈，但劉基鴻、廖健富接連被三振出局，留下二壘殘壘。
5局上，中川拓紀滾地球，拿莫伊漾接球後自行踩壘，但一壘審卻判定沒踩到壘包變成內野安打，全場也爆出噓聲，但因為沒有重播輔助判決無法挑戰，曾仁和解決矢野幸耶後，完成今日投球任務，改由林詔恩接替投球，成功解決向山基生；巧合的是，又是拿莫伊漾自踩一壘，這回順利拿下第三個出局數，雙方還是0：0平手。
5局下，林靖凱安打上壘，宋嘉翔犧牲觸擊護送隊友站上得點圈，接著拿莫伊漾選到保送，在兩出局下，邱智呈纏鬥10顆求，可惜擊出二壘滾地球出局，還是沒能突破嘉陽宗一郎。
6局上，林詔恩對丸山壯史投出保送後，三振逢澤崚介，接著林靖凱美技守備抓下第二個出局數，中村迅擊出安打，形成一、二壘有人，代打相羽寬太遭到三振，林詔恩守住失分危機。
6局下，陳孝允安打上壘，林承飛犧牲觸擊護送隊友站上二壘，劉基鴻、廖健富連續吞下2K，留下得圈殘壘。7局上，中華隊換上孫易磊登板，對中川拓紀飆出157公里火球，刷新大巨蛋最快球速紀錄。8局上， 丸山壯史安打，陳文杰上演滑接美技，但隨後孫易磊牽制失誤，但所幸沒有釀成失分。
前9局打完雙方仍舊是0：0平手，延長10局上突破僵局制，日本在兩出局後，靠著丸山壯史三游穿越安打，帶有1分打點，日本以1：0領先。
10局下輪到中華隊反攻，宋晟睿先是三振出局，接著林靖凱犧牲觸擊點成小飛球，形成兩出局，高育瑋選到保送擠成滿壘，拿莫伊漾左外野飛球遭接殺出局，比賽結束，中華隊以1分之差輸球。
今日亞錦賽日本隊王牌嘉陽宗一郎主投8局無失分，被擊出5支安打，投出9次三振和1次保送；中華隊先發曾仁和總計丟了73球，其中42顆好球，主投4.2局被敲4支安打無失分，投出5次三振和2次保送，林詔恩1.1局無失分，孫易磊後援2局被敲3安無失分，王政浩後援2局失掉1分（非責失），投出2K。
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