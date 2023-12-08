▲【有片】動不動就喘、全身水腫！　柴柴竟是心臟病合併腎病、胰臟炎

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ACVIM心臟病分級心臟病主要受狗狗品種和年紀影響，是許多老年犬不得不面對的挑戰。2019年美國獸醫內科協會（ACVIM）針對心臟疾病分級、診斷與治療的指引，依據聽診檢查、X光、心電圖、心臟超音波以及動物的臨床症狀區分為A、B、B、C與D期，越後期越嚴重。心衰竭症狀包括呼吸急促、呼吸困難、體力下降、昏厥、心因性休克。
A期：有心臟病高風險，建議每年至少聽診一次以上。
B1：心臟未有顯著擴大，建議定期接受血壓、X光、心臟超音波、血液檢查。
B2：心臟病結構明顯擴大，此階段開始須使用藥物治療。
C：有心衰竭症狀或曾出現心衰竭病史，建議接受外科手術治療。
D：屬於心臟病末期，心衰竭已難以控制，除了藥物與手術，還須進行居家監控與定期追蹤檢查。[i]
心臟、腎臟、胰臟都生病了！北市一隻柴柴近年動不動就喘、全身水腫，飼主帶來就醫，照X光與超音波檢查後，判斷患有嚴重心臟病，屬於C級心臟衰竭，同時伴有腎功能不佳，還有胰臟炎，病情嚴重，治療相當棘手！
柴柴努力打點滴、抽腹水活下來獸醫師評估心臟病需要用藥治療，前3個月每隔幾天就要回診，並使用較高劑量的利尿劑排除體內積水。但利尿劑使用過度恐傷害腎臟，因此柴柴需要密切監測確保心臟與腎臟平衡。
而腎功能不佳則需要調整飲食，限制蛋白質攝取量。由於動物維持生命的營養來源主要為醣類、脂肪與蛋白質，若降低蛋白質攝取量，則須提高脂肪量以維持生理功能，但脂肪攝取過高，又會造成胰臟負擔。因此採用腎臟病處方飼料跟低脂腸胃道飼料精細調配的組合，治療腎功能同時又不會造成胰臟負荷，同時也須持續進行抽血檢查追蹤各項身體指數是否失衡。
柴柴乖乖每天打點滴、住院治療，搭配每周到醫院報到抽腹水，飼主也積極帶柴柴治療。經過長達一年半的療程，柴柴終於度過最難過的時光，能夠開開心心的回家。
張軒祐提醒，心臟疾病會一直伴隨寵物，且可能無預警惡化。但獸醫師會視心臟病分級階段，給予適當藥物治療，狗狗只要有按時服藥、配合治療，飼主也用愛陪伴，都可以讓寵物延長生命，獲得良好生活品質。
「H.E.A.R.T.」愛狗5步驟H（Hear）：聆聽有無呼吸異常或咳嗽，也要記錄觀察狗狗的呼吸與心跳。
E（Exam）：定期帶狗狗健康檢查。每年至少進行1次心臟檢查，追蹤心臟功能及其結構變化。
A（Ask）：詢問獸醫師專業意見。
R（Relax）：狗狗確診患病後應讓狗狗保持輕鬆心情。
T（Treatment）：醫師視犬心臟病的分級階段，以適當藥物治療來延長存活。
採訪醫師：張軒祐 醫師
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[i] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30974015/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60007
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