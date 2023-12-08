▲膽固醇飆280幾年後猝死　失控膽固醇恐成健康殺手

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早已過了不惑之年，小唐每年都很勤快的做健康檢查，而且每回健檢報告的數據大致都正常，唯有膽固醇總是紅字，遊走在280到290 mg／dl之間。由於身體感覺不出什麼異狀，他都不予理會，嘴裡唸著要靠飲食、運動控制膽固醇，但遲遲沒有付諸行動，就這樣過了5、6年，有一天上班途中，他卻突然心肌梗塞發作，被緊急送進了醫院……
膽固醇高是身體發出求救警訊膽固醇高，身體發出求救警訊 提到「膽固醇」，總給人會影響健康的負面印象，其實膽固醇的存在對人體正常運作是必須的，但未獲良好控制的膽固醇，則可能成為心血管疾病的危險因子。
台安醫院家庭醫學科主任羅佳琳指出，膽固醇是神經髓鞘、細胞膜與膽汁的重要成分，也是人體男、女性荷爾蒙所需的原料；膽固醇主要包括高密度脂蛋白膽固醇（俗稱好膽固醇，即HDL）與低密度脂蛋白膽固醇（俗稱壞膽固醇，即LDL），兩者是評估健康的重要指標，其他還有極低密度膽固醇等多達7、8種以上。
膽固醇有好壞之分好膽固醇的主要作用，可將黏附在血管壁上的壞膽固醇帶回肝臟去處理掉。但壞膽固醇其實是血管內皮細胞所需的養分，只是一旦養分供給過多，會造成沈積，若與壓力大、吃多了燒烤食物、抽菸或喝酒所產生的自由基結合，而導致變質，再被內皮細胞攝取進入血管壁後造成發炎反應，進而出現血管硬化或鈣化， 不斷地惡性循環，血管就開始阻塞。
羅佳琳表示，本來壞膽固醇不全然是壞的，但當血管中的壞膽固醇堆積太多、變質或是好膽固醇來不及清除時，就會產生負面影響。另外，當血管中有過多的三酸甘油酯代謝不掉時，有部分會回流到肝臟變成極低密度膽固醇，若是累積過多，一樣會造成血管阻塞的問題。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60137
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