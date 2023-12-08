貓皇調皮總講不聽！行家曝「三句貓語」一秒馴服　實測結果超有效

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😺貓咪不乖！三句喵語秒馴服
第一種－輕度提醒 「Si（嘶）」
發音方式：牙齒咬緊，聲音短而有力。
意思是提醒貓注意牠的行為，不要再惹事。
第二種－中度警告 「Wu（唔）」
發音方式：嘴巴緊閉，音調拉高拉長。
這種方法使用時，眼睛同時緊盯貓咪，這樣牠就會知道，剷屎官現在非常生氣。
第三種－嚴重喝斥 「Fu」
發音方式：上排牙齒咬注下嘴唇，用力將空氣從嘴中吹出去，最好帶點口水音。
這種方式在貓咪耳朵裡聽起來，是相當髒的話語，一罵就有反應。
最後「掏個奮美少女」也提醒，這三句貓語都必須要在貓咪犯錯的時候才能用，如果犯錯後，你再繼續罵貓，牠只會覺得剷屎官莫名其妙。
這段貓語教學曝光後，也讓許多貓奴紛紛學起來，並分享了使用的實際結果，一派貓奴大讚有效：「我家的其中一隻貓，每天追著另一隻貓咬，吵到都無法好好睡一覺，剛剛試了（Si）牠似乎有點嚇到，希望能有所改善，感謝分享」、「我養兩隻貓，他們打架的時候我都會Si，很有用」、「可以多教點這種貓語嗎，我家貓聽到我講貓語的時候都很驚訝」、「第二個Wu對我家狗也有用」、「第一個嘶對貓來說很像哈氣，所以才會嚇到」。
但也有部分人苦笑回報：「只適合正常貓...」、「照著這樣發聲，接著我家的那隻就抱著我的腳狠狠的啃了」、「全部用完之后就是直接一口咬」。
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