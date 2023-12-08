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貓皇調皮總講不聽！行家曝「三句貓語」一秒馴服　實測結果超有效

▲近期又有行家教學「三句貓語」，可以在貓咪調皮時進行喝斥，更有飼主照著教學進行實測後大讚「超有效」。（示意圖／Twitter：oh_sazi_ippai）
▲近期又有行家教學「三句貓語」，可以在貓咪調皮時進行喝斥，更有飼主照著教學進行實測後大讚「超有效」。（示意圖／Twitter：oh_sazi_ippai）

記者潘毅／綜合報導

日前一位國外男子紐曼（Alec Newman）找到好幾種貓語，可以跟家中貓皇進行簡單溝通。而近期又有行家教學「三句貓語」，可以在貓咪調皮時進行喝斥，更有飼主照著教學進行實測後，也大讚「超有效」。

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如果家裡的貓皇總是調皮到不行，開口制止卻又無效該怎麼辦呢？也許你可以嘗試這個方法！網紅「掏個奮美少女」日前在Youtube上發布了貓語教學：「如何不打貓，也能讓牠知道你很生氣？這時可以用上三句喵界髒話！不動手也讓貓貓知錯」。

▲貓咪Koromo：外面很危險！你快點回來！！（圖／Twitter：aymusk）
▲如果家裡的貓皇總是調皮到不行，開口制止卻又無效該怎麼辦呢，也許可以嘗試這些方法！（圖／Twitter：aymusk）
😺貓咪不乖！三句喵語秒馴服

第一種－輕度提醒　「Si（嘶）」　
發音方式：牙齒咬緊，聲音短而有力。
意思是提醒貓注意牠的行為，不要再惹事。

第二種－中度警告　「Wu（唔）」
發音方式：嘴巴緊閉，音調拉高拉長。
這種方法使用時，眼睛同時緊盯貓咪，這樣牠就會知道，剷屎官現在非常生氣。

第三種－嚴重喝斥　「Fu」
發音方式：上排牙齒咬注下嘴唇，用力將空氣從嘴中吹出去，最好帶點口水音。
這種方式在貓咪耳朵裡聽起來，是相當髒的話語，一罵就有反應。

最後「掏個奮美少女」也提醒，這三句貓語都必須要在貓咪犯錯的時候才能用，如果犯錯後，你再繼續罵貓，牠只會覺得剷屎官莫名其妙。

▲可愛的貓咪雷。（圖／Instagram：naneun_thunder）
▲掏個奮美少女也提醒，這三句貓語都必須要在貓咪犯錯的時候才能用，如果犯錯後，你再繼續罵貓，牠只會覺得剷屎官莫名其妙。（圖／Instagram：naneun_thunder）
這段貓語教學曝光後，也讓許多貓奴紛紛學起來，並分享了使用的實際結果，一派貓奴大讚有效：「我家的其中一隻貓，每天追著另一隻貓咬，吵到都無法好好睡一覺，剛剛試了（Si）牠似乎有點嚇到，希望能有所改善，感謝分享」、「我養兩隻貓，他們打架的時候我都會Si，很有用」、「可以多教點這種貓語嗎，我家貓聽到我講貓語的時候都很驚訝」、「第二個Wu對我家狗也有用」、「第一個嘶對貓來說很像哈氣，所以才會嚇到」。

但也有部分人苦笑回報：「只適合正常貓...」、「照著這樣發聲，接著我家的那隻就抱著我的腳狠狠的啃了」、「全部用完之后就是直接一口咬」。

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