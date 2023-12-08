要逾200位員工預放明年年假！香港羅兵咸PwC稱是「關心員工健康」
中國經濟增長放緩，陸續湧現的企業倒閉、裁員導致這個年節不少民眾乾脆提早返鄉過年。而香港四大會計事務所之一的羅兵咸永道（PwC），也傳出要求員工預放明年年假，對此，羅兵咸永道回應稱此舉是「關心員工身心健康」，鼓勵員工在工作旺季來臨前，多陪伴家人與朋友。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《香港01》報導，由於香港股市低迷急凍，羅兵咸永道負責IPO及上市公司審計的員工呈現無事可做的閒散狀況，公司管理層在召開特別會議後決定，除了要求員工必須將今年年假休完之外，若員工在12月未被分配任何工作，必須自行預放明年年假。
據了解，約有200～300人屬於12月「無job」員工，將被要求預放明年年假，此舉被外界認為與放無薪假沒有太大差別。有員工對被迫休假感到無奈，但也稱早「習以為常」，反正老員工離職後就會有新人補上，公司不會感到壓力。
對此，羅兵咸永道發言人表示，此舉是「關心員工身心健康」，鼓勵員工在工作旺季來臨前，多陪伴家人與朋友。羅兵咸永道發言人強調，無論員工屬於哪個部門，公司都會確保員工的工作量與休息取得適宜的平衡。羅兵咸永道發言人也聲稱，公司今年的離職率與去年相仿，至於員工所關心的年終分紅是否縮水，則會依據員工個人表現與所屬部門的業績表現而定。