亞錦賽／孫易磊頻飆157公里火球已達極限 未來目標破160公里
中華隊今（8日）在亞錦賽超級循環賽出戰日本隊，雖然最終在延長賽以0：1落敗，但投手群表現可圈可點，特別是旅日好手孫易磊在7局上出賽，狂飆157公里，不僅追平他生涯最快球速，也是亞錦賽本屆最快，他表示：「聽到全場歡呼，回頭看才發現投到157公里。」
記者路皓惟/台北報導
今天飆出157公里，孫易磊投球的當下沒有感覺這麼快，「聽到球迷的聲音之後，回頭看計分版才發現丟到157公里。」即便直球有速度，但日本打者還是能夠掌握，「直球被打得很紮實，所以後面改用變速球搭配。」
孫易磊在青棒就接受科學化訓練，球速不斷向上攀升，進入成棒後，他持續鍛鍊身體，肌肉量也明顯增加，「今天感覺球速是我目前的極限，但現在球速不是我主要追求的目標，而是加強身體強度。」
孫易磊也說，能夠投出157公里其實不會太驚訝，因為有感覺到自己的身體更強壯了，未來的目標是飆破160公里。
作為陣中年紀最小的選手，孫易磊在亞錦賽狂吸經驗值，「比賽之前就有給自己心理建設，不管球速多快都可能被打，控球、進壘角度要更好，變化球也要練得更強。」這也是他未來旅日挑戰一軍的重要課題。
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