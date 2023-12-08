亞錦賽／對戰菲律賓「大谷」！中華隊寄望台鋼雄鷹小將伍祐城先發
2023年亞錦賽中華隊今（8）日不幸以0:1在延長賽輸給日本隊，明天晚間18:30分，中華隊在大巨蛋依舊要出戰菲律賓，預計推出台鋼雄鷹少年強投伍祐城先發，中華隊只要贏球，就可以順利晉級總冠軍賽，反觀若是落敗，就要看對戰優質率（TQB），中華隊陷入3勝2敗狀況，要打冠軍賽，還很難說。
記者吳政紘/台北報導
台鋼雄鷹伍祐城畢業於平鎮高中，國手資歷豐富，前一次披上中華隊戰袍是在2022年的U18世界盃，當時被定位為終結者角色，曾與林詔恩在複賽聯手完封荷蘭，幫中華隊晉級冠軍賽，最後中華隊在冠軍戰敗給美國，無緣拿到冠軍。
伍祐城是在去年中職選秀會，被台鋼雄鷹在第1輪第6順位選入，進職棒後的定位，今年在中職二軍出賽14場，11場先發3場後援，繳出3勝4敗成績，防禦率為4.31。
他在今年亞錦賽對巴勒斯坦中繼1局無失分，還飆出2次三振，不過在這次比賽，他是否可以頂住壓力，對菲律賓拿下重要一勝還要看明天表現。
菲律賓將推出有機會旅日的強投，Juan Paulo Macasaet，他被喻為是「菲律賓大谷」能投擅打，可以先發，也可以擔任打者。
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