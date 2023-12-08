重申老家沒特權！賴清德哽咽：不能談媽媽「不要講這段」

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針對萬里老家爭議，賴清德回應，他的態度就是依法辦理，該怎麼樣做、就怎麼樣做，新北市政府做任何的裁定都接受、也都配合。
賴清德接續說，礦區的房子沒有一間有特權，反而是滿屋子的辛酸，這些礦區的房子普遍都是在區域計畫法通過之前就存在，通通都是合法的房子，但因區域計畫法通過後被禁限建，即便在民國77年礦權廢除後，中央或地方政府都沒有妥善去處理礦區民眾居住權的問題，「不是只有萬里這個礦區，其他的礦區通通都一樣」，房子年久失修就直接修繕。
關於繳稅問題，賴清德提到，只要政府開立的稅單，他們家全部都有繳，早期這個老房子，因為土地是礦主的，所以家是繳房屋稅，對於後來為何沒開稅單，他也不知道，可能是因為久了、價值減少，所以市府沒有繼續開立房屋稅單，最近有收到新北市要求重新申報，他們也委託專業的人士提出申請，「只要新北市政府核定，我們一定會繳」；賴強調，不希望新北市政府給予特殊待遇，也不希望家的房子被特別對待。
謝震武詢問，提到老家有很多的回憶在裡面，剛提到繳稅這一塊，有點哽咽，對你來說，那是滿滿的媽媽的回憶在那裡面嗎？賴清德回應，其實他不能夠談媽媽，但他要坦白講，「我媽是很堅強，我看不要講這一段」。
對於房子，賴清德重申，這不是他去占有國有地、不是因為立委、行政院長關係去建豪宅，「我們幾十年住在那裡，我出生之前，那個房子就存在，60幾年了」，好不容易碰到地主願意把這個土地分割，讓他家能修繕，並非為了投資。
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