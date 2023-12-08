高雄美食旅遊新篇章！飛行家與牛博肆火鍋攜手推「飛牛專案」
以新鮮直送溫體牛肉及精心熬製雙湯頭標誌「產前產後、術前術後、學前學後」聞名的「牛博肆溫體牛火鍋」，已成高雄火鍋美食新亮點。今(8)日飛行家綜合旅行社與牛博肆簽訂「飛牛專案」合作契約書，將牛博肆的火鍋美食體驗融入高雄旅遊套餐。高市府觀光局副局長孫春良讚許這項合作不僅在商業上突破傳統，也為高雄火鍋產業美食旅遊文化帶來創新。
記者陳美嘉／高雄報導
飛行家旅行社董事長黃淑霞表示，公司一直追求為顧客提供獨特且全面的旅遊體驗。此次合作，旅行社購入1800套的牛博肆飛牛套券，並將其整合入旅遊套餐，為遊客提供全方位的高雄火鍋探索之旅。
高市府觀光局副局長孫春良指出，這次雙方合作，顯示了飛行家旅行社與牛博肆之間合作的潛力，必能為高雄的旅遊與美食文化注入新活力。對愛好旅遊與尋求火鍋美食體驗者而言，這無疑是激動人心的好消息。
此外，這次合作獲得觀光署整合的觀光巴士業者支持，願意優先推廣高雄作為旅遊目的地，將觀光客送來高雄。旅遊與美食的結合，可為客戶提供更多元豐富的選擇，成為推動地方經濟和文化發展的重要一環。預計此舉將吸引更多海內外遊客，進一步促進高雄旅遊經濟。
黃淑霞進一步強調，公司致力於打造獨特旅遊路線，將傳統觀光與現代休閒完美融合。與牛博肆合作推出的「飛牛專案」將高雄的文化和美食介紹給更廣泛觀眾，增強旅客對高雄的認識和興趣。這不僅包括特色美食和旅遊體驗，還為客戶提供更具吸引力的價格和專屬優惠。這種客戶至上的策略，預計將進一步提升顧客滿意度和忠誠度。
牛博肆溫體牛火鍋店長林千畬說，飛行家旅行社的專業及廣泛客戶基礎，協助將在地佳餚傳播給更多遊客。牛博肆將提供獨特雙湯頭溫體牛火鍋套餐與優惠，以回饋飛行家客戶。預計這項合作可以為牛博肆帶來180萬營收。也期望通過這次合作，可以讓更多人了解並愛上牛博肆溫體牛火鍋，同時也為高雄市旅遊業作出貢獻。