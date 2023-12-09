專訪／將侯友宜比喻為這投手　朱立倫曝民調：侯康配被討厭度最低

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朱立倫認為，侯友宜跟過去國民黨的總統候選人也很不一樣，侯友宜就像黑田博樹一樣，是靠穩健取勝，侯友宜的出線也代表國民黨不再靠政治明星，而是走向團隊的時代，侯友宜不靠華麗、豐富的語言，而是實實在在、腳踏實地的做事，可能不會在一兩天看到效果，但就像是看棒球比賽時，第一局時可能覺得投手投得很普通，但到了第八局才發現投球非常穩定，侯友宜就是這樣的候選人，可以堅持到最後。
談及總統大選三腳督局勢，朱立倫說，最近有外賓拜訪他時說，若在國外發生三腳督的情況，各陣營的支持者都會投票支持到底，但台灣選民很特別，也很有智慧，現在都還在觀察階段，可能投票最後幾天才是關鍵。
朱立倫曝國民黨內滾動式民調都在看「被討厭度」，賴蕭配的被討厭度最高，侯康配的被討厭度最低，僅有14%，這就表示侯康配可能是很多人的第二選擇，這種狀況下，選民可能要投票前的最後一週，甚至是走到投票所的當下，才會真正決定要投給誰，而在民進黨抗中保台喊得太大聲的情況下，反倒會讓下架民進黨的力量更凝聚。
在選戰最後關頭，朱立倫說，可以預料民進黨還是會打抗中保台、中國介選，從頭到尾，就是一百零一招，去年九合一大選，民進黨也是用這一招，喊出票投雲林縣長張麗善就是票投習近平、票投南投縣長許淑華就是票投中國共產黨，去年沒用，今年還是用這招，「民進黨真的滿沒出息！」
朱立倫說，民進黨連這麼本土的侯友宜都要打成親中賣台，實在很可笑，自稱內心深綠的民眾黨總統參選人柯文哲也被民進黨批親中賣台，好像只有宣示自己是台獨工作者的人才是愛台灣。
至於在立委選戰方面，朱立倫強調，國民黨遵守與民眾黨的協議，希望追求立委席次極大化，譬如台中第一選區民眾黨立委候選人蔡壁如得到台中市長盧秀燕支持，國民黨立委參選人游淑慧、洪孟楷也為民眾黨三蘆立委候選人李有宜站台，這就是彼此合作，但至於不分區立委跟總統選舉，既然藍白合作破局，就是各自努力，國民黨基本的態度都沒有改變。
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