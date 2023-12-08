李柏毅座談會湧入逾千人成造勢大會　高雄隊學長姐到場力挺

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李柏毅表示，先前中油污染遲遲未得到處理，在自己和陳其邁市長建議後，向中央爭取280億元整治經費，將原先要花20年的時間縮短成3年，讓台積電順利進駐楠梓，成功帶動地方產業發展。
李柏毅也批評，藍營副總統候選人是極統派的趙少康，國民黨還說要開放大量中國留學生就學、就業，顯示他們爭取的不是台灣人的支持，而是中國的認同；他也向鄉親請託，明年要支持賴蕭配、支持李柏毅、支持民進黨，一同守護台灣民主發展。
劉世芳指出，國民黨非常看不起高雄人，當年無心市政的韓國瑜被罷免後，現在竟變成藍營不分區第一名。她強調，地方建設不能單打獨鬥，十幾年前國會未過半時，高雄要建設想都不敢想，如今在民進黨的努力下通過前瞻計畫，成功帶動許多地方建設，現在就連國民黨都搶著要。
邱議瑩說，當年立院進行前瞻計畫審查時遭到國民黨阻撓，一度差點面臨預算砍半的窘境，好在民進黨在國會擁有過半的席次，才能成功守住前瞻建設。黃石龍友表示，過去自己擔任副議長時，深刻體會到議會沒有過半的困境。這次李柏毅受到黨中央徵召，勇敢承擔責任，這次一定要支持有衝勁、有經驗的李柏毅，守住國會過半的關鍵一席。
賴瑞隆認為，從新台17、楠梓台積電等等大大小小的建設，都看得見左楠地區近年迅速的發展，高雄已經成功從工業城市轉型成高科技廊帶核心。李昆澤提到，近年台灣面臨許多挑戰，在蔡英文總統的帶領下，我們成為民主模範生、經濟優等生；在市長陳其邁的努力下，高雄現在也成為國際級都市，這就是「選對的人」重要性。兩人強調，明年要讓了解地方需求的李柏毅進入國會，繼續來為左楠建設打拚。