百家樂職業賭場設人臉辨識過濾　蘆洲警破門逮美女荷官、百萬賭資

李柏毅座談會湧入逾千人成造勢大會　高雄隊學長姐到場力挺

▲民進黨高市左營楠梓立委候選人李柏毅今天晚間在後勁鄉親的力挺下，舉行問政說明會除現場湧入超過千位民眾到場，高雄隊學長姐到場力挺。（圖／李柏毅競總提供）
▲民進黨高市左營楠梓立委候選人李柏毅今天晚間在後勁鄉親的力挺下，舉行問政說明會除現場湧入超過千位民眾到場，高雄隊學長姐到場力挺。（圖／李柏毅競總提供）

記者郭凱杰／記者報導

民進黨高市左營楠梓立委候選人李柏毅今(8)日晚間在後勁鄉親的力挺下，在楠梓聖雲宮活動中心舉行問政說明會，現場湧入超過千位民眾到場，李柏毅笑說，沒想到這場說明會在大家的熱情支持下，儼然成了小型的成立大會。他也細數從政以來在楠梓後勁的問政績效。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李柏毅也向鄉親請託，明年要支持賴蕭配、支持李柏毅、支持民進黨，一同守護台灣民主發展。（圖／李柏毅競總提供）
▲李柏毅也向鄉親請託，明年要支持賴蕭配、支持李柏毅、支持民進黨，一同守護台灣民主發展。（圖／李柏毅競總提供）
這場千人問政說明會不僅人數遠勝一般座談會百人規模，現場也邀請到高雄隊立委劉世芳、邱議瑩、賴瑞隆、李昆澤，以及在地議員黃文志、李雅慧，與前副議長黃石龍與後勁後援會會長蔡石銘，展現綠營跨區助選及地方整合的團結好氣勢。

▲現場也邀請到高雄隊立委劉世芳、邱議瑩、賴瑞隆、李昆澤，以及在地議員黃文志、李雅慧，與前副議長黃石龍等，展現綠營跨區助選及地方整合的團結好氣勢。（圖／李柏毅競總提供）
▲現場也邀請到高雄隊立委劉世芳、邱議瑩、賴瑞隆、李昆澤，以及在地議員黃文志、李雅慧，與前副議長黃石龍等，展現綠營跨區助選及地方整合的團結好氣勢。（圖／李柏毅競總提供）
李柏毅表示，先前中油污染遲遲未得到處理，在自己和陳其邁市長建議後，向中央爭取280億元整治經費，將原先要花20年的時間縮短成3年，讓台積電順利進駐楠梓，成功帶動地方產業發展。

李柏毅也批評，藍營副總統候選人是極統派的趙少康，國民黨還說要開放大量中國留學生就學、就業，顯示他們爭取的不是台灣人的支持，而是中國的認同；他也向鄉親請託，明年要支持賴蕭配、支持李柏毅、支持民進黨，一同守護台灣民主發展。

劉世芳指出，國民黨非常看不起高雄人，當年無心市政的韓國瑜被罷免後，現在竟變成藍營不分區第一名。她強調，地方建設不能單打獨鬥，十幾年前國會未過半時，高雄要建設想都不敢想，如今在民進黨的努力下通過前瞻計畫，成功帶動許多地方建設，現在就連國民黨都搶著要。

邱議瑩說，當年立院進行前瞻計畫審查時遭到國民黨阻撓，一度差點面臨預算砍半的窘境，好在民進黨在國會擁有過半的席次，才能成功守住前瞻建設。黃石龍友表示，過去自己擔任副議長時，深刻體會到議會沒有過半的困境。這次李柏毅受到黨中央徵召，勇敢承擔責任，這次一定要支持有衝勁、有經驗的李柏毅，守住國會過半的關鍵一席。

賴瑞隆認為，從新台17、楠梓台積電等等大大小小的建設，都看得見左楠地區近年迅速的發展，高雄已經成功從工業城市轉型成高科技廊帶核心。李昆澤提到，近年台灣面臨許多挑戰，在蔡英文總統的帶領下，我們成為民主模範生、經濟優等生；在市長陳其邁的努力下，高雄現在也成為國際級都市，這就是「選對的人」重要性。兩人強調，明年要讓了解地方需求的李柏毅進入國會，繼續來為左楠建設打拚。


新院裝潢不慎造成豪宅淹水　中醫診所：有誠意將此事件圓滿處理

遭監控？憑哪一個條文　郭倍宏：這是台版水門事件！

「挺美德」貓狗胸章吸引民眾搶購　李柏毅競總加開販售

高雄美食旅遊新篇章！飛行家與牛博肆火鍋攜手推「飛牛專案」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞