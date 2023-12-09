專訪／民進黨還在打抗中保台牌！朱立倫：執政黨只有這招太沒出息

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫說，其實每一個世代都有不同的挑戰，在他那個年代的學運世代，現在都是民進黨新潮流的政治人物，後來才發生太陽花學運，他只能說，國民黨必須知道，遇到那個時代沒有處理好的，就是要承受後果，沒辦法單靠一個點或短時間就能夠改變。
這也是為什麼兩年多前，朱立倫剛上任國民黨主席時，就堅持要設國民黨駐美代表處的原因。
朱立倫強調，國民黨本來就是受美式教育，也受美方文化影響很深，怎麼可能是親中賣台？因此他要把國民黨拉回親美的路線。
在兩岸關係上，朱立倫表示，國民黨以中華民國、台灣為主體，也堅持國防自主，國民黨提出的「3D策略」，都是以保衛台灣優先。
不只如此，國民黨不分區立委中，一向會有一位軍系代表，此次由前海軍上將陳永康擔任，朱立倫說，陳永康的專業就是保衛台灣，連美國的國安專家也對陳永康很尊敬，沒有人會認為這樣的人會犧牲台灣利益，「這也是在人選上與過去最大的不同。」
除了細數國民黨在扭轉親中刻板印象所做的努力，朱立倫話鋒一轉痛批民進黨，總是單靠「親中賣台」、「抗中保台」打選戰，也太沒出息了，大家現在認為執政黨若做不好就是要下台，但民進黨卻說，不行不行，因為其他選項親中賣台，所以還是要投民進黨，天底下哪有這種事？
朱立倫說，他理解年輕人可能轉向民眾黨，但國民黨透過人選、政策、戰略的改變，希望年輕人會逐漸了解，國民黨是負責任的政黨，他知道無法在太陽花世代中變成主流，但至少可以成為年輕人試著接受、嘗試的政黨。
至於20至29歲的族群，朱立倫認為，太陽花學運對他們的影響很淡，甚至他們根本不關心兩岸、區域安全、戰爭與和平，他們要面對的是低薪、就業、成家、居住問題，而現在的環境讓他們感到沒有希望，國民黨是在野黨，有機會提出好的政策，包括國民黨總統候選人侯友宜近日提出的青年購屋免頭期款政見，由政府擔保全額房貸，真正能解決年輕人買房問題，希望能為年輕人帶來希望。
更多「2024大選」相關新聞。