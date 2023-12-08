亞錦賽／中華隊不敵日本要怎樣才能打冠軍賽！一文看懂晉級之路
亞錦賽中華隊今（8）日在台北大巨蛋出戰日本隊，由於中華隊以1:0落敗，目前累積戰績為1勝1敗，日本隊是1勝，若明天中華隊贏球，日本就算落敗，兩隊都是相同戰績，將攜手進入總冠軍賽，不過若中華隊明天不敵菲律賓隊，那就要看日韓戰的狀況而定，《NOWnews今日新聞》告訴你中華隊的晉級之路。
記者吳政紘/台北報導
若中華隊明天輸給菲律賓，日本又輸給韓國，那中華隊就確定無緣冠軍賽，若中華隊贏菲律賓，不管日韓戰結果為何，中華隊也都可以晉級，因為中華隊目前戰績1勝1敗，就算台、日、韓最後戰績都是2勝1敗，3隊必須比較對戰優質率（TQB），由於中華隊對韓國拿4分且無失分，另外對日本僅掉1分，對戰優質率大於0，至少會是前2名，因此中華隊只要贏菲律賓就能晉級冠軍戰。
根據亞錦賽規則，若若在資格賽、預賽、複賽或排名賽有兩隊以上勝負場數相同，將按以下順序決定名次：
1.兩隊之間的對戰勝負，勝者排名在前。
2.對戰優質率，高者排名在前。
3.責任對戰優質率，高者排名在前。
4.對戰打擊率，高者排名在前。
5.如上述條件都無法區分，將採用擲銅板方式決定名次。
何謂「對戰優質率（TQB）」？
「對戰優質率」是在循環賽中是決定隊伍排名的重要考量依據，用於處理勝負相同的情況，由於短期賽事中，每場必須分出勝負，不接受和局，因此當出現勝負相同且互有勝負的情況時，將計算對戰優質率來決定排名。
計算對戰優質率時，首先需要確定每一隊的得分率和失分率：
得分率 = 總得分 ÷ 總攻擊局數
失分率 = 總失分 ÷ 總防守局數
最後，「對戰優質率」（TQB）則由得分率與失分率的差值計算而得，即：對戰優質率（TQB） = 得分率 － 失分率
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