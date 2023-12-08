美11月非農就業表現超乎預期 聯準會降息時間點恐延後到明年5月
美國勞工部今（8）日公布，美國11月非農就業人口增加19.9萬人，高於之前市場預期，也遠高於10月非農就業人口增加的15萬人，讓美國失業率降至3.7％。然而，就業市場的強勁表現，可能意味著聯準會將推遲降息時機，如此一則以喜一則以憂，美股道瓊工業指數平盤開出，投資人仍在消化就業數據對經濟帶來的影響。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，有分析師認為，強於預期的美國就業市場表現不會阻止聯準會明年轉向降息，但時機點可能延後到明年5月。在最新非農就業人口增加數據公佈前，交易員認為聯準會在明年3月開始降息的機率為60％，但在就業數據公布後，明年3月降息的機率已經降低到不足50％。
根據《CNBC》報導，通膨改善的速度與聯準會轉向降息的時機息息相關，如果經濟運作過熱，則通膨就難以降低到聯準會能夠允許改變利率水準的程度。
不過，優於預期的就業市場表現，也讓美國經濟可望軟著陸的觀點再次獲得支持。紐約金融研究公司FWD BONDS的首席經濟學家魯普基（Christopher Rupkey）表示，「那些主張軟著陸的人今天有證據支持他們，唯一的擔憂是經濟可能根本不會著陸」。魯普基言下之意是經濟與就業的持續成長將會重新點燃通膨，華爾街不應該期待明年會迅速大幅降息，至於通膨究竟會否死灰復燃，只有時間能夠告訴人們答案。