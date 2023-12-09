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新北耶誕城演唱會今開唱！張震嶽、玖壹壹壓軸　卡司、交通一次看

▲新北耶誕城活動終於來到最高潮，新北耶誕城演唱會將於今（9）日接連兩天開唱，此次兩天的主持人為Sandy吳姍儒，並邀請到張震嶽、玖壹壹等大咖唱將，節目流程、交通資訊整理一次看。（圖／新北市政府觀光局提供）
▲新北耶誕城活動終於來到最高潮，新北耶誕城演唱會將於今（9）日接連兩天開唱，此次兩天的主持人為Sandy吳姍儒，並邀請到張震嶽、玖壹壹等大咖唱將，節目流程、交通資訊整理一次看。（圖／新北市政府觀光局提供）

記者葉盛耀/綜合報導

新北耶誕城活動終於來到最高潮的新北耶誕城演唱會！「巨星耶誕演唱會 一起閃耀繽紛之夜」將連續於今（9）日與明天兩日開唱，此次兩日的主持人為Sandy吳姍儒。而12月9日卡司將有陳勢安、郭書瑤、閻奕格等，最後的壓軸由玖壹壹、張震嶽Ayal Komod演出。12月10日則有吳思賢、宇宙人、高爾宣等，同樣雙壓軸有李聖傑、周湯豪。新北耶誕城演唱會預計又將吸引眾人造訪，新北市呼籲民眾搭乘大眾運輸前往會場，活動當天周邊也會進行交通管制。演唱會兩日的時間、卡司與交通資訊，為您整理一次看。

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🔴2023新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會 一起閃耀繽紛之夜」

地點：新北市政府市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）

時間：12月9日、10日18:00-22:00

▲「巨星耶誕演唱會 一起閃耀繽紛之夜」將連續於今（9）日與明天兩日開唱，此次兩日的主持人為Sandy吳姍儒。（圖／新北觀光局提供）
▲「巨星耶誕演唱會 一起閃耀繽紛之夜」將連續於今（9）日與明天兩日開唱，此次兩日的主持人為Sandy吳姍儒。（圖／新北市政府觀光局提供）
演唱會卡司：

📍12月9()巨星耶誕演唱會　

主持人：Sandy吳姍儒、曾子余、林莎。

歌手名單：ALL IN 5、YOUNG POSSE、五堅情WOLF(S)、李東軒、郭書瑤 瑤瑤、陳勢安、閻奕格；雙壓軸：玖壹壹、張震嶽Ayal Komod。

▲12月9日(六)巨星耶誕演唱會的卡司，並將由玖壹壹、張震嶽Ayal Komod擔任壓軸。（圖／新北市觀光局提供）
▲12月9日(六)巨星耶誕演唱會的卡司，並將由玖壹壹、張震嶽Ayal Komod擔任壓軸。（圖／新北市政府觀光局提供）
📍12月10()巨星耶誕演唱會

主持人：Sandy吳姍儒、楊銘威、林莎。

歌手名單：Karencici、Ozone、小樂 吳思賢、宇宙人、高爾宣、陳威全、黃玠瑋；雙壓軸：李聖傑、周湯豪。

▲12月10日(日)巨星耶誕演唱會的卡司，將由李聖傑、周湯豪擔任壓軸。（圖／新北市觀光局提供）
▲12月10日(日)巨星耶誕演唱會的卡司，將由李聖傑、周湯豪擔任壓軸。（圖／新北市政府觀光局提供）
🔴演唱會轉播：將於TVBS歡樂台42頻道、MOD為TVBS精彩台、 海外頻道TVBS Asia。也將於「新北旅客」Facebook粉絲團及YouTube頻道、「TVBS NEWS」Facebook粉絲團與YouTube頻道及「CATCHPLAY+影音平臺」等平臺同步Live實況轉播。


🔴交通方式：

新北耶誕城開城迄今己超過200萬人次造訪，演唱會勢必又會吸引大批人潮參與，新北市交通局指出，演唱會在市民廣場舉行，鄰近板橋車站，因此呼籲搭乘大眾交通工具前往。活動會場周邊停車場停車位有限並實施滿場管制，嚴禁車輛臨停占用道路等候進場。

📍新莊、中永和及新店地區民眾：搭乘捷運環狀線至板橋站。

📍土城及北市地區民眾：搭捷運板南線至板橋站。

📍三重、蘆洲地區民眾：搭乘新蘆線於頭前庄站轉乘環狀線至板橋站。

📍林口、五股、泰山地區民眾：搭乘捷運機場線於新北產業園區站轉乘環狀線至板橋站。

📍汐止、樹林、鶯歌地區民眾：搭乘火車至板橋車站。

📍外縣市民眾：除了搭乘台鐵、高鐵到板橋車站，還可選擇搭乘國道客運至板橋轉運站，出站步行即可抵達市民廣場。

▲新北市交通局指出，演唱會在市民廣場舉行，鄰近板橋車站，因此呼籲搭乘大眾交通工具前往。（圖／記者葉盛耀攝）
▲新北市交通局指出，演唱會在市民廣場舉行，鄰近板橋車站，因此呼籲搭乘大眾交通工具前往。（圖／記者葉盛耀攝）
🔴交通管制

  • 縣民大道、新站路口往土城方向，於每日下午3時至晚間11時禁止左轉新站路。
  • 市府周邊人行道於活動期間每日下午4時至晚間11時，禁止騎乘自行車。
  • 新站路(大遠百側，縣民大道至中山路)、新府路(小遠百側，中山路至區運路)黃線處，活動期間每日上午7時至晚間11時禁止停車。
  • 活動場域周遭YouBike暫停營運時間：
    • (1)捷運板橋站1號出口、新站路及新府路站點，活動期間每日下午3時至晚間12時暫停營運。
    • (2)府中3號出口周圍YouBike於活動期間(即日起至113/1/1)每週六、日下午3時起暫停營運。
    • (3)演唱會(12月9、10日) 新站路及新府路站點，自上午12時起暫停營運。
  • 12月9、10日(演唱會)，公車站-民權路口站(中山路往土城方向)，每日下午4 時至晚間12時公車不停靠站。

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