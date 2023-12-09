新北耶誕城演唱會今開唱！張震嶽、玖壹壹壓軸　卡司、交通一次看

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🔴2023新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會 一起閃耀繽紛之夜」
地點：新北市政府市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）
時間：12月9日、10日18:00-22:00
演唱會卡司：
📍12月9日(六)巨星耶誕演唱會
主持人：Sandy吳姍儒、曾子余、林莎。
歌手名單：ALL IN 5、YOUNG POSSE、五堅情WOLF(S)、李東軒、郭書瑤 瑤瑤、陳勢安、閻奕格；雙壓軸：玖壹壹、張震嶽Ayal Komod。
📍12月10日(日)巨星耶誕演唱會
主持人：Sandy吳姍儒、楊銘威、林莎。
歌手名單：Karencici、Ozone、小樂 吳思賢、宇宙人、高爾宣、陳威全、黃玠瑋；雙壓軸：李聖傑、周湯豪。
🔴演唱會轉播：將於TVBS歡樂台42頻道、MOD為TVBS精彩台、 海外頻道TVBS Asia。也將於「新北旅客」Facebook粉絲團及YouTube頻道、「TVBS NEWS」Facebook粉絲團與YouTube頻道及「CATCHPLAY+影音平臺」等平臺同步Live實況轉播。
🔴交通方式：
新北耶誕城開城迄今己超過200萬人次造訪，演唱會勢必又會吸引大批人潮參與，新北市交通局指出，演唱會在市民廣場舉行，鄰近板橋車站，因此呼籲搭乘大眾交通工具前往。活動會場周邊停車場停車位有限並實施滿場管制，嚴禁車輛臨停占用道路等候進場。
📍新莊、中永和及新店地區民眾：搭乘捷運環狀線至板橋站。
📍土城及北市地區民眾：搭捷運板南線至板橋站。
📍三重、蘆洲地區民眾：搭乘新蘆線於頭前庄站轉乘環狀線至板橋站。
📍林口、五股、泰山地區民眾：搭乘捷運機場線於新北產業園區站轉乘環狀線至板橋站。
📍汐止、樹林、鶯歌地區民眾：搭乘火車至板橋車站。
📍外縣市民眾：除了搭乘台鐵、高鐵到板橋車站，還可選擇搭乘國道客運至板橋轉運站，出站步行即可抵達市民廣場。
🔴交通管制
- 縣民大道、新站路口往土城方向，於每日下午3時至晚間11時禁止左轉新站路。
- 市府周邊人行道於活動期間每日下午4時至晚間11時，禁止騎乘自行車。
- 新站路(大遠百側，縣民大道至中山路)、新府路(小遠百側，中山路至區運路)黃線處，活動期間每日上午7時至晚間11時禁止停車。
- 活動場域周遭YouBike暫停營運時間：
- (1)捷運板橋站1號出口、新站路及新府路站點，活動期間每日下午3時至晚間12時暫停營運。
- (2)府中3號出口周圍YouBike於活動期間(即日起至113/1/1)每週六、日下午3時起暫停營運。
- (3)演唱會(12月9、10日) 新站路及新府路站點，自上午12時起暫停營運。
- 12月9、10日(演唱會)，公車站-民權路口站(中山路往土城方向)，每日下午4 時至晚間12時公車不停靠站。