UBA／繼林信寬之後台師大又出戰神　林韋愷單場7記三分彈、飆44分

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上季第四臺師也靠林韋愷的個人「全能秀」，92：59比預期輕鬆很多擊敗義守，讓義守吞下主場第3敗，臺師更在第5戰爆冷一路兩位數落後輸給僑光後，連贏臺體、義守，快意2連勝，本階段4勝3敗作收，與義守及稍早贏球的臺體、高師，4隊平起平坐，只排在7連勝的虎尾科大之後，尤讓接下來的第三、四階段，變數更多，誰晉八強愈詭譎難料。
因第一階段8隊，政大7連勝、健行科大5勝2之外，世新、輔大、國體，也都4勝3敗，臺藝3勝4敗，他們與第二階段的臺師等上述4隊，拚搶八強門票，後兩階段預期將會鬥得人仰馬翻。
林韋愷飆分秀撂下臺師第4勝，如此形式的戲劇性結局，「大秉教練」李秉鴻說：「喚醒了沉睡的獅子！」
他解釋，臺師的吉祥物就是獅子，林韋愷今天如同「獅頭」，帶領「被喚醒的獅子」，寫下這兩年UBA的臺師另一章。
不健忘的話，111學年度上季預賽，彭柏樺對德霖科大，三分球19投中9飆個人及臺師隊史新高51分，林信寬則在複賽對健行科大，三分球20投中8砍49分，短短一年不到，林韋愷今天再轟7記三分球飆44分，儼然「接力飆分秀」，豐富了臺師的籃球史。
第二階段最佳男主角林韋愷說：「別說差2助攻大三元，今天這麼準，準到我自己都忍不住自言自語，怎麼會怎麼投都進！」
別說林韋愷大言不慚，但十足自信、出身「絕色神盾」松山高中的他說；「我把國中的投籃信心都找回來了，因高中階段打得不很順手、乃至有些悶，但UBA第三年，我詮釋了不同的心路歷程。」
他說，上季後臺師林信寬提前進職籃、外加畢業共4人，本季隊形變小，但得更快，前5戰沒做好，意外大輸給僑光後，這兩戰谷底反彈，氣氛完全不一樣，大家愈團結，團隊作戰造就了2連勝，乃至有自己的果斷出手、快意進球。
「大秉教練」不吝誇林韋愷說；「上季五先發本季剩一人，隊形迥異、場場苦撐，獅子沉睡了5場後，林韋愷從上季的第六人，搖身一變而為本季的獅頭，且一戰演活了舞獅頭。」