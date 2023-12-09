UBA／76人再變6壯士！王語烽幸運打板3分率領高師大逆襲第4勝

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前三節雙方互領先，65：64高師小贏進入末節，突然攻守當機，7分落後看似不妙，卻硬逆轉勝，上季因傷全季泡湯的朱育君三分球7 投中3，拿13分9籃板4助攻，也是7戰6度上雙，7戰場均16.4分4.9籃板，三分球共39投中17，他說：「我們百分百是一個team，且超團結，個個稱職，隨時有人跳出，我已大五，肯定要以身作則。」他說，4勝3敗不是很滿意，但只能後兩階段最後8戰再拚，瞄準重返八強。
今天抓10籃板，兩季來首度上雙的大二主控王語烽，另送出6助攻及9分，助攻場均5.4暫排第二，只低於尋求助攻4連霸的政大游艾的8.0，對最後3.8秒打板幸運三分球，把原僅78：75領先3分的局面，擴大為6分差距，不再給中信機會。
王語烽說：「本季組成的『500俱樂部』似乎收效，因我習慣在要投進第500個、也即最後一球，會試著投打板球，今天那一球也有這味道，且幸運塞進，意味練投發揮作用。」
但王語烽不否認，當下因還領先3分，他只是想把秒數拖完，但見24秒投籃時快到，順手一投居然破網，太神奇、太幸運了。
高師「禪師教頭」徐耀輝說，4勝3敗不滿意但勉強接受，季前設定本階段7戰拿6勝，也即預期輸虎科，另6場都得贏，這難度太高，其實若拿5勝算合理，最終少1勝，但下一階段4對手超硬，對政大、健行難度很高，抓輔大、世新其一，乃2戰都贏，累計5或6勝保級，第四階段4戰再求2或3勝，力拚八強還有機會。
三分球6投中3飆26分開季7戰最高，也是連7場上雙，外帶4籃板4助攻、3抄截，場均21.9分5.3籃板3.3助攻1.9抄截，全隊第一得分手大四魏莨哲說：「少1勝係開季戰該贏臺體未贏，但我們漸入佳境，搶八信心十足。」
一樣是「500俱樂部」成員的大三射手蔣岱佑，三分球8投中5、三年來最準，23分也是三年來單場最高，他說，沒想到今天手風這麼順，繼續努力。另一成員大二江品諺8分5籃板2助攻，替補的李又成，也都功在贏球。
中信2勝5敗，出身「137」體系的碩二前鋒王書府三分球8投中4、拿21分，生涯雙新高，陳威宇、外援諾曼各飆4枚外線都拿18分，阿比伯10分。