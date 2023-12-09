科技阿宅跳政治火坑　「寶博士」葛如鈞：希望下個版本的台灣更好

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他返國後積極投入區塊鏈產業推動，是電通行銷傳播集團Web3成長合夥人，兼具「大學教師、趨勢觀察家、開發者」三大身分，自喻是「科技狂人」。
當被公布為國民黨不分區立委時，葛如鈞說，對身邊的人的反應很意外也很感動，他簡短在臉書發表感想，2500個讚中，只有一兩個是按生氣的，500個以上的留言，他一則也沒有刪，全部都是對他的鼓勵，可能大家對於一個阿宅、區塊鏈愛好者願意投身政治工作，也有很多期待。
葛如鈞同時也有大學教授的身份，他分享說，最近有收到學生的私訊稱他為「委員老師」，跟他請命學生們所在意的事情，讓他也開始有勇氣，希望能為更多人多做點事情。
前幾天他出席國民黨總統候選人侯友宜的打擊詐騙的記者會，會後他收到來自各種不同年齡層的鼓勵與支持，其實詐騙跟網路、資訊、科技都很有關係，這些鼓勵真的讓他更有信心，透過參與政治，好像真正能幫助到身邊的人。
國民黨青年事務委員、烘焙者咖啡總經理丁瑀也被列為國民黨不分區立委，曾是飛行員的他，因為家人因素，回國接手烘焙者咖啡的經營，努力讓台灣的精品咖啡在世界飄香。丁瑀其實是去年才加入國民黨，他在美國看到美國人對於國旗的熱愛跟尊重，感到十分熱血，也希望在自己的領域發揮愛國精神。
國民黨發言人楊智伃也是這次的不分區立委，年僅27歲的他，是國民黨最年輕發言人。楊智伃坦言，當朋友們知道她加入國民黨的時候非常震驚，但當她勇敢的跟朋友們分享她加入的原因，以及國民黨的理念跟政策時，她的朋友就好像是藉由她去了解過去無法了解的領域，打破對國民黨的刻板印象，進而慢慢認同國民黨。
「很多朋友要為了我投國民黨政黨票！」楊智伃說，當不分區立委名單公佈後，她收到雪片般的祝福，朋友甚至要為了支持她，願意票投國民黨，她也趁機說服朋友，總統票記得也要投給侯康配，相信年輕人看到國民黨專業領域的人才，都會願意用選票支持。
在接軌年輕世代方面，楊智伃分享，國民黨主席朱立倫很願意放手讓年輕人發揮，他們改變了國民黨傳統的中華民國式的美學，希望讓淺藍的支持者願意大聲說出來自己的政黨屬性，也努力經營各項社群媒體，重新建立與年輕人的溝通管道。
對於國民黨總是被認為老舊、傳統，難以吸引年輕人的加入，「old is new.」葛如鈞說，他看待政治時，認為新舊其實可以結合，前陣子大家喜歡的英雄電影，也是很久以前雋永的內容，加上新的創意翻拍成電影，就受到大家的喜愛；同樣的，任何理想或理念都可以有不同說故事的方式，經過一段時間，可能會被認為有點歷史，但時機到了，透過新的包裝、語言，一定還有機會被重新看見。
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