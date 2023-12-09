UBA／宇宙政大小心！新勢力崛起　虎尾科大連五場破百、七戰全勝

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明年1月中旬第三階段各隊4連戰，虎科、政大將在1月16日的第二戰強碰，該役之前的15日，虎科將先逢第一階段5勝2敗的健行科大、輸贏難說，政大15日則先對南應科大。
也即1月16日虎科、政大「王見王」，是雙雙8連勝首度攤牌，抑或虎科已先輸健行吞首敗，7勝1敗挑戰8連勝的「不敗宇宙」，備受矚目。
虎科第三階段4連戰其實很硬，除15、16日連戰健行、政大，17、18日依序卯上第一階段同為4勝3敗的上季第五輔大、第三世新，堪是預賽強度、難度都最高的一個階段。
虎科總教練盧譽誠說：「正常情況，至少得8勝才能晉八強，我們現還差1勝，肯定希望1月中第三階段就達標，無論4連戰可拿幾勝。」
第三階段目標，盧譽誠說：「4連勝是高標、3勝基本目標、2勝算低標，若僅1勝不及格，4連敗則肯定叫失敗。」
本階段7連勝，含最後連5場破百，7戰場均得103.3分、失68.1分，每場淨贏35.2分，盧譽誠說，比預期順利，也是季前設定，算是達標。
今天更是虎科繼上季與南應都仍打二級、本季雙雙升一級後，跨級虎科對戰3連勝南應，且都破百，上季二級預賽虎科116：68贏南應48分，季軍賽124：52再贏72分，今天又贏38分，內容、過程都沒太大懸念，但南應只輸38分，遠低於上季2連敗都大輸，外加季前被看扁，評為預賽不無可能15連敗、一勝難求。
但南應硬是兩度「扮豬吃老虎」，先靠洪瑋澤狂飆個人及本階段大會最高37分，89：79擊敗僑光科大，再靠林子雋終場前1.2秒「準絕殺」，74：71氣走中信學院，2勝5作收，堪稱本階段虎科之外，另一贏家。
虎科除團隊最大贏家，個人也又有收穫，大一菜鳥主控林明暐，先發25分鐘，三分球7投中3拿13分9助攻5抄截，三分球、助攻、抄截都是開季來單場最高，13分則平對高師大，特別是此役9助攻，林明暐7戰場均助攻已達5.0，超越第一階段國體陳力生的4.7，暫排第四，只低於尋求助攻四連霸的政大游艾喆8.0及健行蔡宸綱、高師王語烽各5.3。
林明暐說：「單場9助攻我生涯新高，過去在能仁家商、大倫國中打聯賽，最多好像是8次，今天沒想到會傳這麼多次，且是自然而然發生。」
林明暐說，如果未來兩階段續有好表現，有機會當然不排除挑戰大會助攻王，但順其自然、不強求，且難度超高，因游艾喆太厲害，目標先設定超越目前排第二的健行蔡宸綱，前提則是幫虎科贏球，因團隊至上，個人其次。
虎科12人全上11人得分、5人上雙，兩外援喬納森17分18籃板，開季連7場「雙十」，馬克斯23分13籃板，2度「雙十」，本土另一先發菜鳥柯舜凱16分，大三前鋒萊恩遠11分，開季打6場最高。
教練盧譽誠替萊恩遠按讚說，萊恩遠出身三民家商，高中已就有過甲級歷練，且入選亞青培訓國手，是本季板凳席上很重要的成員，後兩階段也會繼續重用他。
萊恩遠說，那年入選亞青培訓國手，隊友含游艾喆，最後雖未選進12正選，仍學到很多，來虎科後，盧譽誠教練一直很照顧，他還要再加油。