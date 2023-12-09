天氣預報／日夜溫差16°C！週末好天氣連3天 下週北部降溫又轉雨
今（9）日晨各地晴朗，早上各地區最低溫在攝氏14至16度，高溫上看攝氏30度，日夜溫差飆攝氏16度，外出需留意，接下來穩定天氣直到下週一，下週二（12日）東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部短暫雨，北台灣白天降溫明顯、低溫變化不大。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」預報指出，今（9日）晨各地晴朗，截至5：03本島縣市平地最低溫大致比昨晨略升，以新竹（關西鎮）攝氏13.6度為最低；而各地區平地最低氣溫約在攝氏14至16度，北部（桃園大溪區）攝氏14度，中部（雲林崙背鄉）攝氏14.8度，南部（台南佳里區）攝氏15.6度，東部（花蓮壽豐鄉）攝氏13.8度。
最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（9）日白天起至下週一（11日）「高壓迴流」影響，各地為晴時多雲的天氣，東半部偶有零星飄雨的機率；白天微熱、早晚涼，日夜溫差仍偏大；明後天清晨西半部易有局部霧。今日各地區氣溫：北部攝氏14至30度、中部攝氏15至29度、南部攝氏15至30度、東部攝氏14至30度。
最新模式模擬顯示，下週二（12日）東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部短暫雨，冷空氣偏弱，北台白天氣溫降，天氣轉涼，低溫變化不大。下週三（13日）東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫回升。下週四、五（14、15日）各地晴時多雲，氣溫續升，天氣偏暖。